Райский отдых на курорте — куда поехать украинцам весной 2026 года

Отдых на курорте по системе "все включено". Фото: Tripadvisor.

Весна — отличный период для отдыха на бюджетном курорте по системе обслуживания "все включено". Отсутствие больших толп туристов и низкие цены на услуги сделают дальнюю поездку более комфортной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдохнуть всего за 400 евро.

Реклама

Недорогие курорты "все включено"

По официальному курсу гривны к евро по состоянию на середину марта 2026 года сумма 400 евро эквивалентна 21 000 грн. За такие деньги можно забронировать многодневный тур на курорт, который обслуживает по системе All Inclusive. Преимущество отдыха весной — относительно низкие тарифы операторов.

Одно из популярных бюджетных направлений, которое выбирают путешественники со всего мира — это Египет. За трехдневное проживание в отеле Шарм-эль-Шейха придется заплатить 20 000 грн (в апреле 2026 года). Заведение расположено на второй береговой линии, имеет территорию с двумя бассейнами, барами, ресторанами, зонами для спортивных игр и развлечений.

Стоимость туров на курорты Египта в апреле 2026 года. Фото: скриншот

Альтернативный вариант для украинцев — солнечная Болгария. В марте-апреле поездки на море не оправдают ожиданий, но май считается хорошим периодом для пляжного отдыха. За пятидневное путешествие в живописный город Балчик, расположенный в северо-восточной части болгарского побережья Черного моря, нужно отдать 21 800 грн. К услугам гостей — три бассейна, многофункциональные спортивно-игровые площадки, тренажерный зал и т.д.

Стоимость поездки на курорт Болгарии в мае 2026 года. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что туристы волновались из-за запланированных поездок в Египет на фоне войны, которая разгорелась на Ближнем Востоке. Иран атаковал ракетами и беспилотниками соседние страны, в частности ОАЭ, Катар, Бахрейн, Израиль, Азербайджан и др.

Министерство иностранных дел заверило, что непосредственной угрозы нет. Путешественники со всего мира могут приезжать в Каир, Луксор, Александрию, Шарм-эль-Шейх и другие знаменитые города Египта. Единственное что — по состоянию на март 2026 года сохраняется повышенный риск региональной напряженности.

