Курорти все включено за 300 доларів: де можуть відпочити українці у 2026 році

Курортний відпочинок для українців влітку.

Українські туристи можуть відпочити на курорті за системою обслуговування "все включено" влітку 2026 року. Деякі напрямки доволі бюджетні — за кількаденну подорож необхідно заплатити всього 300 доларів. Враховуючи актуальний курс в Україні, це невелика сума.

Відпочинок у Болгарії

Краще планувати відпустку за кордоном заздалегідь і бронювати місця в готелях принаймні за кілька місяців до поїздки. Це дозволить максимально підготуватися до далекої подорожі, а також заощадити витрати. Станом на початок квітня 2026 року 300 доларів еквівалентно приблизно 13 000 грн — за такі гроші можна знайти тур на червень.

Коли заходить мова про бюджетні курорти, першою на думку спадає Болгарія. Українці можуть обрати Золоті Піски чи Сонячний Берег — це два найпопулярніші напрямки для відпочинку біля моря. Поселитися в готелі за системою обслуговування "все включено" можна всього за 11 000-13 000 грн. Стільки коштує п’ятиденне проживання на одну людину (включно з витратами на дорогу).

Відпочинок у Чорногорії

Альтернативний варіант для українців — комфортно і весело провести червневу відпустку в Чорногорії. Це популярний безвізовий напрямок, який приваблює туристів з усього світу. Відпочивальники можуть засмагати на адріатичних пляжах, куштувати смачні місцеві страви і розважатися в готельних комплексах, де пропонують різноманітні зручності для гостей.

За 13 500 грн можна поселитися в чотиризірковому готелі на курорті Чань. Приміщення відкрили відносно недавно, у 2023 році, тож воно досі вражає красою, чистотою та естетикою. З номерів відкривається чудовий краєвид на море, парк або гори. Відвідувачі можуть проводити час біля відкритого басейну, в барі/ресторані, SPA-центрі, турецькій лазні чи фінській сауні.

