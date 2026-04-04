Головна Економіка Пляж, море і сонце: 2 бюджетні курорти "все включено" за 300 доларів

Пляж, море і сонце: 2 бюджетні курорти "все включено" за 300 доларів

Дата публікації: 4 квітня 2026 10:12
Курорти все включено за 300 доларів: де можуть відпочити українці у 2026 році
Курортний відпочинок для українців влітку. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Українські туристи можуть відпочити на курорті за системою обслуговування "все включено" влітку 2026 року. Деякі напрямки доволі бюджетні — за кількаденну подорож необхідно заплатити всього 300 доларів. Враховуючи актуальний курс в Україні, це невелика сума.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати на відпочинок у червні всього за 300 доларів.

Відпочинок у Болгарії

Краще планувати відпустку за кордоном заздалегідь і бронювати місця в готелях принаймні за кілька місяців до поїздки. Це дозволить максимально підготуватися до далекої подорожі, а також заощадити витрати. Станом на початок квітня 2026 року 300 доларів еквівалентно приблизно 13 000 грн — за такі гроші можна знайти тур на червень.

Коли заходить мова про бюджетні курорти, першою на думку спадає Болгарія. Українці можуть обрати Золоті Піски чи Сонячний Берег — це два найпопулярніші напрямки для відпочинку біля моря. Поселитися в готелі за системою обслуговування "все включено" можна всього за 11 000-13 000 грн. Стільки коштує п’ятиденне проживання на одну людину (включно з витратами на дорогу).

Бюджетні тури в Болгарію. Фото: скриншот

Відпочинок у Чорногорії

Альтернативний варіант для українців — комфортно і весело провести червневу відпустку в Чорногорії. Це популярний безвізовий напрямок, який приваблює туристів з усього світу. Відпочивальники можуть засмагати на адріатичних пляжах, куштувати смачні місцеві страви і розважатися в готельних комплексах, де пропонують різноманітні зручності для гостей.

За 13 500 грн можна поселитися в чотиризірковому готелі на курорті Чань. Приміщення відкрили відносно недавно, у 2023 році, тож воно досі вражає красою, чистотою та естетикою. З номерів відкривається чудовий краєвид на море, парк або гори. Відвідувачі можуть проводити час біля відкритого басейну, в барі/ресторані, SPA-центрі, турецькій лазні чи фінській сауні.

Тур на курорт у Чорногорії. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть заплатити за курортний відпочинок всього 500 доларів навесні 2026 року. Обслуговування "все включено" чекає туристів у Туреччині та Єгипті. За п’ятиденне проживання у готелі потрібно заплатити всього 20 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Єгипті навесні 2026 року. Найбільше бюджетних готелів, які працюються за системою "все включено", розташовано в Шарм-ель-Шейху. Хоча у квітні перебування на пляжі може бути не настільки приємним, як влітку.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
