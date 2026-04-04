Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пляж, море и солнце: 2 бюджетных курорта "все включено" за 300 долларов

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 10:12
Курорты все включено за 300 долларов: где могут отдохнуть украинцы в 2026 году
Курортный отдых для украинцев летом. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские туристы могут отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено" летом 2026 года. Некоторые направления довольно бюджетные — за путешествие на несколько дней необходимо заплатить всего 300 долларов. Учитывая актуальный курс в Украине, это небольшая сумма.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых в июне всего за 300 долларов.

Отдых в Болгарии

Лучше планировать отпуск за границей заранее и бронировать места в отелях по крайней мере за несколько месяцев до поездки. Это позволит максимально подготовиться к дальнему путешествию, а также сэкономить расходы. По состоянию на начало апреля 2026 года 300 долларов эквивалентно примерно 13 100 грн — за такие деньги можно найти тур на июнь.

Когда заходит речь о бюджетных курортах, первой на ум приходит Болгария. Украинцы могут выбрать Золотые Пески или Солнечный Берег — это два самых популярных направления для отдыха у моря. Поселиться в отеле по системе обслуживания "все включено" можно всего за 11 000-13 000 грн. Столько стоит пятидневное проживание на одного человека (включительно с расходами на дорогу).

Пляж, море и солнце: 2 бюджетных курорта "все включено" за 300 долларов - фото 1
Бюджетные туры в Болгарию. Фото: скриншот

Отдых в Черногории

Альтернативный вариант для украинцев — комфортно и весело провести июньский отпуск в Черногории. Это популярное безвизовое направление, привлекающее туристов со всего мира. Отдыхающие могут загорать на адриатических пляжах, пробовать вкусные местные блюда и развлекаться в гостиничных комплексах, где предлагают разнообразные удобства для гостей.

За 13 500 грн можно поселиться в четырехзвездочном отеле на курорте Чань. Помещение открыли относительно недавно, в 2023 году, поэтому оно до сих пор поражает красотой, чистотой и эстетикой. Из номеров открывается прекрасный вид на море, парк или горы. Посетители могут проводить время возле открытого бассейна, в баре/ресторане, SPA-центре, турецкой бане или финской сауне.

Пляж, море и солнце: 2 бюджетных курорта "все включено" за 300 долларов - фото 2
Тур на курорт в Черногории. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут заплатить за курортный отдых всего 500 долларов весной 2026 года. Обслуживание "все включено" ждет туристов в Турции и Египте. За пятидневное проживание в отеле нужно заплатить всего 20 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых в Египте весной 2026 года. Больше всего бюджетных отелей, которые работают по системе "все включено", расположено в Шарм-эль-Шейхе. Хотя в апреле пребывание на пляже может быть не столь приятным, как летом.

туристы отдых курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации