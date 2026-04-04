Курорты все включено за 300 долларов: где могут отдохнуть украинцы в 2026 году

Курортный отдых для украинцев летом.

Украинские туристы могут отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено" летом 2026 года. Некоторые направления довольно бюджетные — за путешествие на несколько дней необходимо заплатить всего 300 долларов. Учитывая актуальный курс в Украине, это небольшая сумма.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых в июне всего за 300 долларов.

Отдых в Болгарии

Лучше планировать отпуск за границей заранее и бронировать места в отелях по крайней мере за несколько месяцев до поездки. Это позволит максимально подготовиться к дальнему путешествию, а также сэкономить расходы. По состоянию на начало апреля 2026 года 300 долларов эквивалентно примерно 13 100 грн — за такие деньги можно найти тур на июнь.

Когда заходит речь о бюджетных курортах, первой на ум приходит Болгария. Украинцы могут выбрать Золотые Пески или Солнечный Берег — это два самых популярных направления для отдыха у моря. Поселиться в отеле по системе обслуживания "все включено" можно всего за 11 000-13 000 грн. Столько стоит пятидневное проживание на одного человека (включительно с расходами на дорогу).

Отдых в Черногории

Альтернативный вариант для украинцев — комфортно и весело провести июньский отпуск в Черногории. Это популярное безвизовое направление, привлекающее туристов со всего мира. Отдыхающие могут загорать на адриатических пляжах, пробовать вкусные местные блюда и развлекаться в гостиничных комплексах, где предлагают разнообразные удобства для гостей.

За 13 500 грн можно поселиться в четырехзвездочном отеле на курорте Чань. Помещение открыли относительно недавно, в 2023 году, поэтому оно до сих пор поражает красотой, чистотой и эстетикой. Из номеров открывается прекрасный вид на море, парк или горы. Посетители могут проводить время возле открытого бассейна, в баре/ресторане, SPA-центре, турецкой бане или финской сауне.

