Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Відпочинок на курортах all inclusive зі знижками: куди вигідно їхати влітку

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 13:02
Знижки на відпочинок all inclusive: які популярні курорти стали вигідними у 2026 році
Знижки на курортний відпочинок "все включено". Фото: Tripadvisor, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть зекономити на відпочинку, обираючи бюджетні курорти "все включено". Для мандрівників часто встановлюють вигідні знижки на поселення у готелях під час літнього сезону. Туристичні оператори змагаються за увагу клієнтів, тому пропонують зниження ціни на свої послуги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть заощадити кошти на відпочинку завдяки приємним знижкам.

Тури на курорт "все включено"

Ми підібрали варіанти відпочинку, орієнтуючись на три найбільш популярні напрямки. Перший — це Болгарія, куди можна поїхати всього за 11 000 грн. Стільки коштує поселення на три доби у готелі Золотих Пісків. Станом на травень 2026 року встановлена знижка 13%.

Відпочинок на курортах all inclusive зі знижками: куди вигідно їхати влітку - фото 1
Вартість турів у Болгарію. Фото: скриншот

Альтернативний варіант для українців — відвідати сонячну Туреччину. На 14% дешевше коштує тур в Аланію — один із найтепліших курортів, розташованих на узбережжі Середземного моря. Чотириденне проживання у готелі обійдеться всього у 25 700 грн. А знижка 13% діє на тур у Кемер — інше популярне місто Туреччини. Проживання в одному з місцевих готелів обійдеться у 26 000 грн.

Відпочинок на курортах all inclusive зі знижками: куди вигідно їхати влітку - фото 2
Ціни на курортах у Туреччині. Фото: скриншот

Третій очевидний напрямок — Єгипет. П'ять ночей у готелі Шарм-ель-Шейха коштують щонайменше 25 000 грн. На поїздку в червні діють знижки від 5% до 15%, що дозволяє обрати тур на будь-який смак і гаманець. Шарм-ель-Шейх розташований на півдні Синайського півострова, розкриваючи туристам красу Червоного моря. Місто відоме кораловими рифами, розкішними готелями, розвиненою інфраструктурою і безліччю можливостей для розваг.

Відпочинок на курортах all inclusive зі знижками: куди вигідно їхати влітку - фото 3
Вартість відпочинку в Єгипті. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, про які курорти "все включено" часто забувають туристи. Українці можуть відвідати колоритну Румунію, зокрема курорти Мамая та Констанца. Відпочинок обійдеться щонайменше у 25 000 грн за три доби.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки грошей треба мати для успішного в'їзду на територію Чехії. Мінімальна сума становить 40 євро на кожен день запланованого перебування. Якщо тривалість подорожі більше місяця, то сума різко зросте.

відпочинок курорти знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації