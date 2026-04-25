Курорты все включено летом 2026 года: какие места незаслуженно забыли украинцы

Незаслуженно забытые курорты: куда поехать на отдых "все включено"
Украинцы в поисках бюджетных курортов для летнего отдыха часто обходят вниманием другие популярные маршруты. Обычно все выбирают Болгарию, Турцию, Египет, Грецию и пр. Не помешает сосредоточиться на других туристически привлекательных локациях, способных заинтересовать каждого путешественника.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие нетипичные курорты ждут украинцев летом 2026 года.
Рядом с Украиной расположена Румыния, которая может похвастаться большим количеством хороших курортов. Один из самых крупных и престижных — Мамая, расположенный в северной части города Констанца.
Он предлагает чистые песчаные пляжи шириной до 250 метров, многочисленные отели, работающие по системе обслуживания "все включено", развитую инфраструктуру, множество ресторанов и ночных клубов и т.д.
За поселение в один из местных отелей украинцам придется заплатить 25 000 грн за три дня проживания. Дорога тоже включена в стоимость.
Другая популярная, однако незаслуженно забытая локация — это столица Катара, город Доха. Он расположен на побережье Персидского залива, что делает поездки на курорт небезопасными, учитывая затянувшуюся войну США с Ираном. Не исключено, что к лету ситуация улучшится, поэтому можно рассмотреть направление как одно из вероятных.
Доха сочетает футуристические небоскребы и роскошные отели с восточным колоритом и большим количеством развлечений для туристов. Пять ночей в четырехзвездочном отеле по системе обслуживания "все включено" обойдется в 40 000 грн.
Предлагаем ознакомиться с популярными курортами на Мальте — небольшом южно-европейском островном государстве в центре Средиземного моря. Украинцы могут поехать в отпуск в Сент-Джулианс, который считается центром развлечений и ночной жизни на Мальте.
Также можно выбрать уютный курорт на северном побережье под названием Аура, где сосредоточено большое количество отелей, ресторанов и баров. Пятидневное путешествие с проживанием в четырехзвездочных отелях будет стоить туристам около 45 000 грн по состоянию на июнь 2026 года.
