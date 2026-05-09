Курорты все включено летом 2026 года: где могут отдохнуть украинцы

Главная Экономика Райский отдых на курорте all inclusive: куда украинцам поехать летом

Дата публикации 9 мая 2026 12:10
Отдых на курорте "все включено". Фото: Tripadvisor.

Планировать отдых на курорте летом 2026 года стоит заранее. Туроператоры предлагают украинцам разные направления, в зависимости от бюджета и предпочтений клиентов. Мы подобрали два варианта, куда можно поехать по системе обслуживания "все включено".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где комфортно и весело провести летний отпуск украинцам.

Отдых в Черногории

Страна привлекает туристов со всего мира живописным Адриатическим побережьем, чистыми пляжами, демократичными ценами, развитой инфраструктурой и множеством вариантов развлечений. Среди популярных курортов — Будва, Котор, Бечичи, Рафаиловичи и др.

Мы предлагаем остановить выбор на небольшом поселке Чань, расположенном в Барской Ривьере. Отдых там отличается спокойствием, отсутствием больших толп туристов, безопасностью и тишиной. Именно на этом курорте расположен один из самых красивых пляжей Черногории — Жемчужный.

Стоимость поездки на курорт Черногории. Фото: скриншот

Поселение в четырехзвездочном отеле по системе обслуживания "все включено" обойдется украинцам в 17 000 грн. Он расположен на расстоянии нескольких минут ходьбы от пляжа, а с окон номеров открываются невероятные виды на море, горы или парк.

Отдых в Греции

Сочетание современной инфраструктуры и сервиса с реальным воплощением античной истории — именно то, что манит туристов. Они приезжают в Грецию, дабы насладиться мягким климатом и водами Эгейского/Средиземного морей. Но дополнительно получают незабываемые впечатления от архитектурных достопримечательностей на Родосе, Крите и в Афинах.

Стоимость поездки на курорт Греции. Фото: скриншот

Один из популярных местных курортов — Пиерия, или Олимпийская Ривьера. Он расположен на живописном побережье Эгейского моря у подножия горы Олимп, является идеальным вариантом для семейного или романтического отдыха. За поселение на пять дней в отель all inclusive придется заплатить 30 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, о каких курортах по системе "все включено" туристы редко вспоминают. Обычно отдыхающие выбирают проверенные направления, в частности Турцию или Египет. Однако некоторые европейские локации способны поразить даже опытных путешественников.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие курорты привлекают туристов в 2026 году. Среди популярных направлений — Болгария, Албания и Турция. Отдых по системе обслуживания "все включено" обойдется в несколько сотен долларов с человека.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
