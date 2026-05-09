Курорти все включено влітку 2026 року: де можуть відпочити українці

Планувати відпочинок на курорті влітку 2026 року варто заздалегідь. Туроператори пропонують українцям різні напрямки, залежно від бюджету і вподобань клієнтів. Ми підібрали два варіанти, куди можна поїхати за системою обслуговування "все включено".

Відпочинок у Чорногорії

Країна приваблює туристів з усього світу мальовничим Адріатичним узбережжям, чистими пляжами, демократичними цінами, розвиненою інфраструктурою і безліччю варіантів розваг. Серед популярних курортів — Будва, Котор, Бечичі, Рафаїловичі та ін.

Ми пропонуємо зупинити вибір на невеликому селищі Чань, розташованому в Барській Рів’єрі. Відпочинок там відрізняється спокоєм, відсутністю великих натовпів туристів, безпекою і тишею. Саме на цьому курорті розташований один із найкрасивіших пляжів Чорногорії — Перлинний.

Поселення у чотиризірковому готелі за системою обслуговування "все включено" обійдеться українцям у 17 000 грн. Він розташований на відстані кількох хвилин ходьби від пляжу, а з вікон номерів відкриваються неймовірні види на море, гори або парк.

Відпочинок у Греції

Поєднання сучасної інфраструктури і сервісу з реальним утіленням античної історії — саме те, що вабить туристів. Вони приїжджають у Грецію, аби насолодитися м’яким кліматом і водами Егейського/Середземного морів. Але додатково отримують незабутні враження від архітектурних пам’яток на Родосі, Криті та в Афінах.

Один із популярних місцевих курортів — Пієрія, або Олімпійська Рів'єра. Він розташований на мальовничому узбережжі Егейського моря біля підніжжя гори Олімп, є ідеальним варіантом для сімейного або романтичного відпочинку. За поселення на п’ять днів у готель all inclusive доведеться заплатити 30 000 грн.

Що ще варто знати українцям

