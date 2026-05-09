Головна Економіка Райський відпочинок на курорті all inclusive: куди українцям поїхати влітку

Дата публікації: 9 травня 2026 12:10
Курорти все включено влітку 2026 року: де можуть відпочити українці
Відпочинок на курорті "все включено". Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Планувати відпочинок на курорті влітку 2026 року варто заздалегідь. Туроператори пропонують українцям різні напрямки, залежно від бюджету і вподобань клієнтів. Ми підібрали два варіанти, куди можна поїхати за системою обслуговування "все включено".

Сайт Новини.LIVE розповідає, де комфортно і весело провести літню відпустку українцям.

Відпочинок у Чорногорії

Країна приваблює туристів з усього світу мальовничим Адріатичним узбережжям, чистими пляжами, демократичними цінами, розвиненою інфраструктурою і безліччю варіантів розваг. Серед популярних курортів — Будва, Котор, Бечичі, Рафаїловичі та ін.

Ми пропонуємо зупинити вибір на невеликому селищі Чань, розташованому в Барській Рів’єрі. Відпочинок там відрізняється спокоєм, відсутністю великих натовпів туристів, безпекою і тишею. Саме на цьому курорті розташований один із найкрасивіших пляжів Чорногорії — Перлинний.

Райський відпочинок на курорті all inclusive: куди українцям поїхати влітку - фото 1
Вартість поїздки на курорт Чорногорії. Фото: скриншот

Поселення у чотиризірковому готелі за системою обслуговування "все включено" обійдеться українцям у 17 000 грн. Він розташований на відстані кількох хвилин ходьби від пляжу, а з вікон номерів відкриваються неймовірні види на море, гори або парк.

Відпочинок у Греції

Поєднання сучасної інфраструктури і сервісу з реальним утіленням античної історії — саме те, що вабить туристів. Вони приїжджають у Грецію, аби насолодитися м’яким кліматом і водами Егейського/Середземного морів. Але додатково отримують незабутні враження від архітектурних пам’яток на Родосі, Криті та в Афінах.

Райський відпочинок на курорті all inclusive: куди українцям поїхати влітку - фото 2
Вартість поїздки на курорт Греції. Фото: скриншот

Один із популярних місцевих курортів — Пієрія, або Олімпійська Рів'єра. Він розташований на мальовничому узбережжі Егейського моря біля підніжжя гори Олімп, є ідеальним варіантом для сімейного або романтичного відпочинку. За поселення на п’ять днів у готель all inclusive доведеться заплатити 30 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, про які курорти за системою "все включено" туристи рідко згадають. Зазвичай відпочивальники обирають перевірені напрямки, зокрема Туреччину або Єгипет. Однак деякі європейські локації здатні вразити навіть досвідчених мандрівників.  

Також Новини.LIVE розповідали, які курорти приваблюють туристів у 2026 році. Серед популярних напрямів — Болгарія, Албанія і Туреччина. Відпочинок за системою обслуговування "все включено" обійдеться у кілька сотень доларів з людини.

туристи відпочинок курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
