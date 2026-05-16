Курорти все включено не для дітей: де варто відпочивати лише дорослим

Відпочинок із дітьми на курорті. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи літній відпочинок на курорті з дітьми, необхідно правильно вибрати локацію. Деякі популярні напрямки підходять для сімейного відвідування, однак не всюди малечі або підліткам буде комфортно. Несприятливі погодні умови, відсутність розвиненої інфраструктури, виснажлива дорога і небезпека дикої місцевості — ці чинники здатні зіпсувати поїздку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які курорти не варто їхати з дітьми у 2026 році.

Курорти "все включено" не для дітей

Далекі екзотичні острови — не найкращий вибір для відпочинку з дитиною. Через далеке розташування і складність логістики дорога на курорт буде складною, з довгим перельотом, пересадками та іншими незручностями. Маленькі туристи швидко втомляться, їм доведеться адаптуватися до нового режиму.

Подорож на Мальту обійдеться українцям щонайменше у 37 000 грн. Стільки коштує п’ятиденне проживання у готелі за системою обслуговування "все включено". Дорослі зможуть насолоджуватися краєвидами, засмагати на пляжі та смакувати місцевими коктейлями, а дітям, швидше за все, буде нудно.

Вартість турів на Мальту. Фото: скриншот

Ще один сумнівний напрямок — острови Греції. Специфічний ландшафт може ускладнити пересування батьків із візочками та маленькими дітьми. Міста характеризуються великою кількістю сходів і пагорбів, крутими підйомами, вузькими вуличками тощо, а пляжі часто кам’янисті. Щоб провести три дні на курорті в Пієрії (біля узбережжя Егейського моря), потрібно віддати мінімум 27 000 грн.

Читайте також:

Вартість відпочинку на курорті в Греції. Фото: скриншот

Дубай у розпал літнього сезону — не найкращий варіант для поїздки з дітьми. Звісно, там розвинена інфраструктура і безліч варіантів розваг для туристів будь-якого віку, однак проблему може викликати висока температура.

Влітку повітря нагрівається до +45°C і більше, що призводить до сонячних ударів. Тривалі прогулянки, екскурсії та плавання у морі стають справжнім випробуванням навіть для дорослих. Щоб не наражатися на небезпеку, малечі доведеться більшість часу проводити у приміщеннях із кондиціонером.

Ціни на тури в Дубай. Фото: скриншот

Їхати в ОАЕ повним сімейним складом варто навесні чи восени, коли погодні умови не настільки екстремальні. Вартість п’ятиденної відпустки починається від 53 000 грн з людини в липні 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на яких курортах діють вигідні знижки для туристів. Українцям варто обрати відпочинок у Болгарії, Єгипті або Туреччині — ціни в деяких локаціях знизили на 15%. Мандрівникам вдасться зекономити на літній поїздці на море.

Також Новини.LIVE розповідали, про які курорти незаслужено забувають відпочивальники. Рідко хто згадує про Румунію, Катар або Мальту, коли планує далеку подорож. Натомість натовпи туристів завжди присутні в Туреччині та Єгипті.