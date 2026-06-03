Покупка земли в Таиланде: какое требование скрывается за привлекательными ценами

Покупка земли в Таиланде для украинцев. Фото: Tripadvisor, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Таиланде цены на землю привлекают многих иностранных инвесторов. Однако за выгодными условиями скрывается неожиданная преграда — закон запрещает гражданам других стран единолично владеть недвижимостью или участками. Не помешает узнать, какие существуют легальные пути решения этого осложнения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как иностранцам купить землю в Таиланде.

Покупка земли в Таиланде в 2026 году

Главный законодательный акт, регулирующий право собственности, операции с недвижимостью и классификацию земель в Таиланде — Land Code Act B.E. 2497 (1954). Согласно документу, иностранцам запрещено владеть участками напрямую, однако это не мешает тысячам инвесторов со всего мира покупать виллы или землю под строительство.

Согласно информации специализированного портала Aster of Asia, гражданину другой страны необходимо зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью, сохранив максимум 49% акций. Остальной частью (51%) должны владеть тайские инвесторы с подтвержденными доходами. Вся процедура занимает от 5 до 10 рабочих дней.

Далее остается оформить землю или недвижимость на компанию. Среди плюсов такого способа — иностранец может распоряжаться участком по собственному желанию, даже передать по наследству. Из минусов — придется искать реальных инвесторов и тратить средства на содержание фирмы (бухгалтерия, налоги, подача отчетов и т.д.).

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"Ключевое условие: тайские акционеры должны иметь реальные финансовые вложения. Земельный департамент и DBD проводят перекрестные проверки — запрашивают банковские выписки акционеров, налоговые декларации и источники денег", — уточнили специалисты.

Земля или недвижимость в аренду

Альтернативный сценарий — долгосрочно арендовать объект. Если нет желания строить корпоративную структуру и заниматься бюрократической волокитой, можно составить договор аренды максимум на 30 лет с правом продления. Естественно, о полноценном владении речь не идет.

Еще один вариант, который подойдет исключительно для представителей крупного бизнеса, предполагает получение права на владение землей с целью промышленных/коммерческих проектов. Иностранным компаниям разрешается покупать участки при условии минимальной инвестиции 40 млн батов (более 54 млн гривен).

Ранее Новини.LIVE писали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти в 2026 году. Средняя цена гектара достигла уровня 75 100 грн — это на 26% больше, чем в прошлом году. За январь-апрель граждане заключили почти 40 000 сделок более чем на 6 млрд гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов. Вместо 60 дней будет 30 — это ослабление было введено после пандемии COVID-19. Решение объясняют борьбой со злоупотреблениями безвизовым режимом.