Строительство частного дома в Украине: сколько денег уйдет на коробку в 2026 году

Сколько стоит построить частный дом в Украине: реальная сумма в 2026 году
Чтобы стать владельцем жилья, необходимо купить квартиру или возвести частный дом с нуля. Второй вариант предполагает значительные затраты и временные вложения, однако результат будет подстроен под индивидуальные потребности жильцов. Интересно узнать ориентировочную стоимость строительства "коробки" в Украине по состоянию на 2026 год.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специалиста по проектированию и строительству жилья Алексея Куцанива в Instagram.
Сколько стоит построить дом
Следует понимать, что расходы ориентировочные и зависят от многих индивидуальных факторов. Работа подрядчиков стоит по-разному, как и материалы от конкретных брендов. Алексей Куцанив провел расчет для одноэтажного дома площадью 200 квадратных метров.
"По состоянию на 2026 год построить коробку дома, а именно фундамент, стены и крышу, стоит около 395 долларов за 1 м2. Суммарно имеем стоимость 77 000 долларов. Дополнительно берем площадь террасы и крыльца — в среднем 30 м2. Это дешевле, поскольку нет стен — только фундамент и крыша", — отметил специалист.
На дополнительную площадь придется потратить около 6 600 долларов. Получается, общая сумма колеблется на уровне 83 600 долларов за "коробку" частного дома. Это базовая комплектация, в которую не входит монтаж окон, отопление и непосредственно ремонт.
По словам проектировщика, чем больше площадь жилья, тем выгоднее будет стоимость квадратного метра. И наоборот, при строительстве небольшого дома 1 м2 выйдет дороже.
Какая стоимость крыши на дом
Ранее мы рассказывали, сколько отдельно может стоить крыша на дом площадью 90 м2. Украинка рассекретила свои расходы в социальной сети Instagram, поделившись информацией о ценах. Она заплатила:
- 125 600 грн — за дерево;
- 6 500 грн — за доставку леса;
- 110 000 грн — за металлочерепицу;
- 16 000 грн — за мембрану;
- 8 000 грн — за пропитку для дерева;
- 6 600 грн — за кровельные саморезы;
- 7 500 грн — за капельник под металлочерепицу.
Вместе с дополнительными материалами и дизелем для генератора все обошлось в 315 000 грн. Подрядчикам украинка заплатила 175 000 грн. В целом монтаж крыши стоил девушке 490 000 грн. Понятно, что расходы могут значительно отличаться в зависимости от особенностей работ в каждом конкретном случае.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, могут ли украинцы купить землю в Таиланде. Местный закон запрещает иностранцам прямо владеть земельными участками или недвижимостью. Однако ограничения можно легально обойти, зарегистрировав компанию в Таиланде.
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