Строительство частного дома в Украине: сколько денег уйдет на коробку в 2026 году

Строительство дома в Украине. Фото: НБУ, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы стать владельцем жилья, необходимо купить квартиру или возвести частный дом с нуля. Второй вариант предполагает значительные затраты и временные вложения, однако результат будет подстроен под индивидуальные потребности жильцов. Интересно узнать ориентировочную стоимость строительства "коробки" в Украине по состоянию на 2026 год.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специалиста по проектированию и строительству жилья Алексея Куцанива в Instagram.

Сколько стоит построить дом

Следует понимать, что расходы ориентировочные и зависят от многих индивидуальных факторов. Работа подрядчиков стоит по-разному, как и материалы от конкретных брендов. Алексей Куцанив провел расчет для одноэтажного дома площадью 200 квадратных метров.

"По состоянию на 2026 год построить коробку дома, а именно фундамент, стены и крышу, стоит около 395 долларов за 1 м2. Суммарно имеем стоимость 77 000 долларов. Дополнительно берем площадь террасы и крыльца — в среднем 30 м2. Это дешевле, поскольку нет стен — только фундамент и крыша", — отметил специалист.

На дополнительную площадь придется потратить около 6 600 долларов. Получается, общая сумма колеблется на уровне 83 600 долларов за "коробку" частного дома. Это базовая комплектация, в которую не входит монтаж окон, отопление и непосредственно ремонт.

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По словам проектировщика, чем больше площадь жилья, тем выгоднее будет стоимость квадратного метра. И наоборот, при строительстве небольшого дома 1 м2 выйдет дороже.

Какая стоимость крыши на дом

Ранее мы рассказывали, сколько отдельно может стоить крыша на дом площадью 90 м2. Украинка рассекретила свои расходы в социальной сети Instagram, поделившись информацией о ценах. Она заплатила:

125 600 грн — за дерево;

6 500 грн — за доставку леса;

110 000 грн — за металлочерепицу;

16 000 грн — за мембрану;

8 000 грн — за пропитку для дерева;

6 600 грн — за кровельные саморезы;

7 500 грн — за капельник под металлочерепицу.

Вместе с дополнительными материалами и дизелем для генератора все обошлось в 315 000 грн. Подрядчикам украинка заплатила 175 000 грн. В целом монтаж крыши стоил девушке 490 000 грн. Понятно, что расходы могут значительно отличаться в зависимости от особенностей работ в каждом конкретном случае.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли украинцы купить землю в Таиланде. Местный закон запрещает иностранцам прямо владеть земельными участками или недвижимостью. Однако ограничения можно легально обойти, зарегистрировав компанию в Таиланде.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие объекты недвижимого имущества ежегодно надо платить налог. Финансовое обязательство распространяется на жилую и нежилую недвижимость. Однако существует много исключений, например, в отношении объектов незавершенного строительства.