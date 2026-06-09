Для владельцев жилья приготовили сюрприз: за что можно будет платить в разы меньше

В Украине снизили налог для людей, сдающих жилье в аренду. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д, который предусматривает ряд изменений в сфере налогообложения. Документ предусматривает снижение налоговой нагрузки для граждан, официально сдающих жилье в аренду.

О том, как изменится ставка налога для людей, сдающих жилье в аренду в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на председателя парламентского комитета по вопросам государственного управления, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Сколько налогов будут платить арендодатели

Она отметила, что введение налоговой ставки на уровне 5% должно стимулировать арендодателей выходить из тени и работать открыто. Речь идет о:

добросовестную уплату налогов;

соблюдение требований законодательства;

официальное оформление договоров аренды.

По словам депутата, это тот случай, когда снижение налоговой ставки может принести пользу не только гражданам, но и государственному бюджету.

"Сегодня многие владельцы жилья, которые не являются ФЛП, сдают недвижимость в аренду без официального оформления и декларирования доходов. И в значительной степени причина заключается именно в слишком высокой налоговой нагрузке", — отмечает Шуляк.

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По мнению депутата, от таких изменений выиграют все стороны. Владельцы жилья получат более простые и понятные правила работы, арендаторы будут иметь лучшую правовую защиту благодаря официальным договорам, а государство сможет рассчитывать на увеличение налоговых поступлений и повышение прозрачности рынка аренды жилья.

В то же время Елена Шуляк подчеркнула, что для достижения ожидаемого результата недостаточно лишь принять закон. Нужно еще и должным образом информировать граждан об изменениях.

Она подчеркнула, что без этого детенизация рынка все равно будет происходить, однако значительно медленнее. Именно поэтому сегодня важно не только обновлять законодательство, но и эффективно доносить изменения до населения, чтобы как можно больше владельцев жилья были готовы работать официально.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине ежегодно с граждан взимается налог на недвижимость, но он касается не всех владельцев жилья. Поэтому стоит заранее проверить, кто должен платить в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют запустить новую программу поддержки для переселенцев. ВПЛ смогут бесплатно жить в частных домах в селах, оплачивая только коммунальные услуги.