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Головна Економіка Нові правила для власників житла: які платежі стануть значно меншими

Нові правила для власників житла: які платежі стануть значно меншими

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 18:29
Для власників житла приготували сюрприз: за що можна буде платити в рази менше
В Україні зменшили податок для людей, які здають житло в оренду. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д, який передбачає низку змін у сфері оподаткування. Документ передбачає зменшення податкового навантаження для громадян, які офіційно здають житло в оренду. 

Про те, як зміниться ставка податку для людей, які здають житло в оренду в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову парламентського комітету з питань державного управління, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Скільки податків платитимуть орендодавці

Вона зазначила, що запровадження податкової ставки на рівні 5% має стимулювати орендодавців виходити з тіні та працювати відкрито. Йдеться про: 

  • сумлінну сплату податків;
  • дотримання вимог законодавства;
  • офіційне оформлення договорів оренди.

За словами депутатки, це той випадок, коли зниження податкової ставки може принести користь не лише громадянам, а й державному бюджету. 

"Сьогодні багато власників житла, які не є ФОПами, здають нерухомість в оренду без офіційного оформлення та декларування доходів. І значною мірою причина полягає саме у надто високому податковому навантаженні", — зазначає Шуляк.

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На думку депутатки, від таких змін виграють усі сторони. Власники житла отримають більш прості та зрозумілі правила роботи, орендарі матимуть кращий правовий захист завдяки офіційним договорам, а держава зможе розраховувати на збільшення податкових надходжень і підвищення прозорості ринку оренди житла.

Водночас Олена Шуляк наголосила, що для досягнення очікуваного результату недостатньо лише ухвалити закон. Потрібно ще й належним чином інформувати громадян про зміни.

Вона підкреслила, що без цього детінізація ринку все одно відбуватиметься, однак значно повільніше. Саме тому сьогодні важливо не лише оновлювати законодавство, а й ефективно доносити зміни до населення, щоб якомога більше власників житла були готові працювати офіційно.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні щороку з громадян стягується податок на нерухомість, але він стосується не всіх власників житла. Тому варто заздалегідь перевірити, хто має платити у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують запустити нову програму підтримки для переселенців. ВПО зможуть безплатно жити в приватних будинках у селах, оплачуючи лише комунальні послуги.

податки житло оренда житла
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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