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Главная Экономика Фактическая проверка ФЛП: что имеют право требовать налоговики

Фактическая проверка ФЛП: что имеют право требовать налоговики

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 10:13
Проверки ФЛП в 2026 году: с какими требованиями ГНС может прийти без предупреждения
Фактические проверки предпринимателей. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Государственная налоговая служба может инициировать фактическую проверку физического лица-предпринимателя в любое время. Из-за неожиданности визита существует риск столкнуться с крупными штрафами. Документы ФЛП, наличие кассового аппарата, оформление наемных сотрудников — эти вопросы больше всего интересуют контролирующий орган.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 75.1.3 Налогового кодекса.

Что проверяет налоговая служба

В Украине нет моратория на фактические проверки — ГНС может прийти на торговую точку внезапно, без предупреждения. ФЛП должен предоставить доступ к документам или оборудованию, не препятствуя работе инспекторов. В то же время украинское законодательство существенно ограничивает полномочия налоговиков.

Во время фактической проверки они могут запрашивать информацию по узкому кругу вопросов, в частности:

  • регулированию обращения наличных денег;
  • наемных работниках (оформлены ли все люди официально, выплачивается ли зарплата в полном объеме и т. д.);
  • правильному проведению расчетов кассовым аппаратом;
  • наличию лицензий на продажу подакцизных товаров (алкогольных напитков и сигарет);
  • учету товарных запасов.

"Фактической считается проверка, осуществляемая по месту осуществления налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или иных объектов права собственности такого плательщика", — говорится в НКУ.

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В то же время мониторинг первичных документов и выписок с банковских счетов находится вне полномочий контролирующего органа в рамках фактической проверки. ФЛП необходимо внимательно ознакомиться с приказом о проведении инспекции, дабы разобраться с форматом проверки и точно знать, какую информацию оставить нетронутой.

На что обращает внимание налоговая

Во время проверки ГНС обращает внимание на нюансы, которые могут свидетельствовать о потенциальном нарушении законодательства. Например, низкая выручка магазина в течение месяца является характерным признаком сокрытия дохода, особенно если фактический оборот значительно превышает задекларированный.

Также странно выглядит проведение только безналичных расчетов, когда предприниматель зарегистрировал РРО и работает по КВЭД розничной торговли. Ведь нет смысла устанавливать кассовый аппарат, принимая от клиентов только безналичные платежи.

И третий распространенный нюанс касается количества наемных работников. Закон требует закрепления одной кассы за конкретным сотрудником. Если на торговой точке установлено несколько кассовых аппаратов, а работников нет — это признак нарушений.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что грозит украинцам за неуплату налога на недвижимость. Уклонение от выполнения финансового обязательства наказывается административной ответственностью. Размеры штрафов варьируются от 5% до 50% суммы задолженности.

Также Новини.LIVE рассказывали о крайних сроках для ФЛП в июне 2026 года. Предприниматели должны своевременно платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Большинство платежей необходимо закрыть до 20 числа, иначе начнет начисляться долг.

ФЛП Налоговая служба проверки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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