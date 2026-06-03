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Главная Экономика Крайние даты для ФЛП в июне: до какого числа необходимо заплатить налоги

Крайние даты для ФЛП в июне: до какого числа необходимо заплатить налоги

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 07:15
Налоги для ФЛП в июне: до какого числа надо заплатить ЕН и военный сбор
Приват24 в телефоне и ноутбук. Фото: Новини.LIVE

Украинцы должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом, чтобы избежать финансовой ответственности. Несколько крайних дат для физических лиц-предпринимателей предусмотрены в июне 2026 года. Не помешает узнать, до какого числа необходимо разобраться со своими обязательствами перед государством.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс Государственной налоговой службы.

Крайние даты для ФЛП в июне

Представители упрощенной системы должны заплатить военный сбор и единый налог до 20 июня. Для ФЛП 3 группы первый месяц лета полностью освобожден от финансовых обязательств. Размеры взысканий находятся на таком уровне:

  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);
  • военный сбор — 864,70 грн (10% от МЗП).

Если предприниматели подписали контракт или были мобилизованы, они освобождаются от уплаты налогов. Аналогичная льгота предусмотрена для ФЛП, расположенных в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Какие заявления нужно подать в июне

Бывают случаи, когда ФЛП необходимо изменить группу упрощенной системы или полностью перейти на общую. Это происходит в случае превышения годового лимита дохода или кардинального обновления деятельности. Дабы избежать проблем, надо подать соответствующее заявление:

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  • до 15 июня — о применении упрощенной системы или изменении группы единого налога;
  • до 20 июня — об отказе от упрощенной системы.

Все изменения произойдут с 1 июля 2026 года, если вовремя обратиться в контролирующий орган. Необходимо принять во внимание, что возвращение на упрощенную систему после отказа от единого налога в 2026 году возможно только с 1 января 2027-го.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за какие здания необходимо ежегодно платить налог на недвижимость. Средства взимают с жилой и нежилой недвижимости, а именно квартир, частных домов, садовых помещений, дачных построек, магазинов, офисов, гостиниц, складов и пр. С незавершенных объектов строительства налоги не уплачиваются.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько налогов придется заплатить с наследства, полученного от дальнего родственника. Закон предусматривает ставку 5% НДФЛ и 5% военного сбора, если имущество поступило не от члена семьи. Однако иногда лучше отказаться от наследства, если нет возможности платить налоги.

ФЛП налоги предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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