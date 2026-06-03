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Головна Економіка Крайні дати для ФОП у червні: до якого числа необхідно заплатити податки

Крайні дати для ФОП у червні: до якого числа необхідно заплатити податки

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 07:15
Податки для ФОП у червні: до якого числа треба заплатити ЄП та військовий збір
Приват24 у телефоні та ноутбук. Фото: Новини.LIVE

Українці повинні вчасно платити податки і звітувати перед контролюючим органом, аби уникнути фінансової відповідальності. Кілька крайніх дат для фізичних осіб-підприємців передбачені в червні 2026 року. Не завадить дізнатися, до якого числа необхідно розібратися зі своїми зобов'язаннями перед державою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс Державної податкової служби.

Крайні дати для ФОП у червні

Представники спрощеної системи повинні заплатити військовий збір та єдиний податок до 20 червня. Для ФОП 3 групи перший місяць літа повністю звільнений від фінансових зобов'язань. Розміри стягнень перебувають на такому рівні:

  • єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);
  • військовий збір — 864,70 грн (10% від МЗП).

Якщо підприємці підписали контракт чи були мобілізовані, вони звільняються від сплати податків. Аналогічна пільга передбачена для ФОП, розташованих у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Які заяви слід подати в червні

Трапляються випадки, коли ФОП необхідно змінити групу спрощеної системи чи повністю перейти на загальну. Це відбувається у разі перевищення річного ліміту доходу чи кардинального оновлення діяльності. Щоб уникнути проблем, треба подати відповідну заяву:

Читайте також:
  • до 15 червня — про застосування спрощеної системи або зміну групи єдиного податку;
  • до 20 червня — про відмову від спрощеної системи.

Всі зміни відбудуться з 1 липня 2026 року, якщо вчасно звернутися до контролюючого органу. Необхідно взяти до уваги, що повернення на спрощену систему після відмови від єдиного податку у 2026 році можливе тільки з 1 січня 2027-го.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за які будівлі необхідно щороку сплачувати податок на нерухомість. Кошти стягують з житлової та нежитлової нерухомості, а саме квартир, приватних будинків, садових приміщень, дачних будівель, магазинів, офісів, готелів, складів тощо. З незавершених об'єктів будівництва податки не сплачуються.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки податків доведеться заплатити зі спадку, отриманого від далекого родича. Закон передбачає ставку 5% ПДФО і 5% військового збору, якщо майно надійшло не від члена сім’ї. Однак іноді краще відмовитися від спадщини, якщо немає змоги платити податки.

ФОП податки підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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