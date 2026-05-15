Первичные документы для ФЛП в 2026 году: что наконец-то подтвердили в ГНС

Первичные документы для ФЛП на едином налоге. Фото: Pexels, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

Многие представители бизнеса в Украине убеждены, что налоги для ФЛП вырастут в случае отсутствия первичных документов на товар. Однако это миф, не подкрепленный реальными кейсами. ГНС признала, что предпринимателям на упрощенной системе не обязательно вести учет расходов.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Нужны ли ФЛП первичные документы

Этот вопрос давно тревожит представителей бизнеса на едином налоге. Во время проверок контролирующий орган может требовать предъявления первичных документов, однако в Налоговом кодексе нет нормы, которая бы обязывала ФЛП-упрощенцев вести учет расходов.

В новом разъяснении ГНС расставила точки над "і". Физические лица-предприниматели — плательщики единого налога должны вести учет доходов в произвольной форме, чтобы подтверждать задекларированные средства, однако хранение первички для них не предусмотрено законом.

"ФЛП не должны подтверждать документами (в том числе первичными) расходы на приобретение товаров/услуг, а должны вести только учет доходов с учетом требований п. 44.1 ст. 44 НКУ", — говорится на информационно-справочном ресурсе.

Читайте также:

Однако стоит напомнить об исключении из правила: это не касается представителей бизнеса, которые продают рисковые группы товаров, в частности сложную технику, электронику, лекарственные средства, алкоголь, сигареты и др. Они обязаны вести строгий учет товарных запасов.

Мифы, в которые верят ФЛП

Налоговый консультант Михаил Смокович рассказал в собственном Telegram-канале, в какие мифы относительно первичных документов верят украинские предприниматели:

если нет учета товарных запасов, ГНС может считать продукцию купленной у физического лица, из-за чего доначислит НДФЛ и военный сбор как налоговому агенту;

отсутствие документов может означать, что товар приобрели бесплатно, а статья 292 НКУ предусматривает включение такого товара в доход ФЛП.

Если контролирующий орган при проверке будет требовать накладные на продукцию, можно показать инспекторам их же разъяснения. С другой стороны, если есть возможность хранить в течение трех лет первичные документы, лучше это сделать, поскольку запрос на них может поступить от финансового мониторинга банков.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам больше не нужен важный бумажный документ. Речь идет об идентификационном коде, который можно оформить в Дії как Е-карту. Она имеет аналогичную юридическую силу, поэтому делает печатный документ неактуальным.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему унаследованную недвижимость нельзя сразу продать. Сначала следует получить обязательный документ — свидетельство о праве на наследство. Он удостоверяет переход права собственности на объект от наследодателя к наследнику.