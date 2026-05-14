Электронный ИНН вместо бумажного: в Дії появилась важная функция для украинцев

Бумажный ИНН остался в прошлом: чем заменили важный документ
Украинцам больше не понадобится важный документ в бумажном виде. Речь идет о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), который отображается в мобильном приложении "Дія". С 14 мая 2026 года Е-карта получила аналогичную юридическую силу.
Идентификационный код в Дії
В четверг, 14 мая, на Mintsyfra Summit в Киеве заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль сообщила о весомом нововведении для пользователей Дії и всех украинцев. Индивидуальный налоговый номер (РНУКПН) в приложении отныне официально приравняли к бумажному документу.
То есть Е-карту наделили аналогичной юридической силой, что делает печатный аналог ненужным в повседневной жизни. Украинцы могут использовать документ в Дії для получения необходимых услуг, заключения договоров, верификации личности и т.д. — в целом для всего, что раньше требовало бумажного ИНН.
Как получить Е-карту в Дії
Сначала необходимо обновить мобильное приложение, после чего среди документов найти карточку налогоплательщика и кликнуть на иконку с тремя точками внизу экрана. Там появится строка с надписью "Е-картка платника податків", которую надо выбрать.
Алгоритм получения электронного аналога РНУКПН прост и состоит из такий шагов:
- подать заявление на формирование Е-карты;
- подтвердить контактные данные (номер телефона и электронную почту);
- проверить сведения о заявителе;
- согласиться на обработку персональных данных и подписать заявление;
- загрузить готовую Е-карту в течение следующих 24 часов.
Чтобы оформить документ для ребенка до 17 лет, необходимо перейти в раздел "Налоговые услуги", выбрать пункт "Налоговый номер ребенку" (там же доступна для заказа Е-карта) и осуществить аналогичные шаги, то есть подтвердить контактные данные, подписать заявление и отправить.
Плюс документ в мобильном приложении имеет специальный QR-код, который нужен для верификации личности. Его используют банки и другие государственные учреждения. Теперь QR-код можно быстро "шерить" (делиться) непосредственно со смартфона.
