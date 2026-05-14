Главная Экономика Бумажный ИНН остался в прошлом: чем заменили важный документ

Бумажный ИНН остался в прошлом: чем заменили важный документ

Дата публикации 14 мая 2026 17:05
Электронный ИНН вместо бумажного: в Дії появилась важная функция для украинцев
Украинцам больше не понадобится важный документ в бумажном виде. Речь идет о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), который отображается в мобильном приложении "Дія". С 14 мая 2026 года Е-карта получила аналогичную юридическую силу.

Идентификационный код в Дії

В четверг, 14 мая, на Mintsyfra Summit в Киеве заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль сообщила о весомом нововведении для пользователей Дії и всех украинцев. Индивидуальный налоговый номер (РНУКПН) в приложении отныне официально приравняли к бумажному документу.

То есть Е-карту наделили аналогичной юридической силой, что делает печатный аналог ненужным в повседневной жизни. Украинцы могут использовать документ в Дії для получения необходимых услуг, заключения договоров, верификации личности и т.д. — в целом для всего, что раньше требовало бумажного ИНН.

Как получить Е-карту в Дії

Сначала необходимо обновить мобильное приложение, после чего среди документов найти карточку налогоплательщика и кликнуть на иконку с тремя точками внизу экрана. Там появится строка с надписью "Е-картка платника податків", которую надо выбрать.

Алгоритм получения электронного аналога РНУКПН прост и состоит из такий шагов:

  • подать заявление на формирование Е-карты;
  • подтвердить контактные данные (номер телефона и электронную почту);
  • проверить сведения о заявителе;
  • согласиться на обработку персональных данных и подписать заявление;
  • загрузить готовую Е-карту в течение следующих 24 часов.

Чтобы оформить документ для ребенка до 17 лет, необходимо перейти в раздел "Налоговые услуги", выбрать пункт "Налоговый номер ребенку" (там же доступна для заказа Е-карта) и осуществить аналогичные шаги, то есть подтвердить контактные данные, подписать заявление и отправить.

Плюс документ в мобильном приложении имеет специальный QR-код, который нужен для верификации личности. Его используют банки и другие государственные учреждения. Теперь QR-код можно быстро "шерить" (делиться) непосредственно со смартфона.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Кабинет Министров расширил список "дружественных" стран до 33-х. То есть украинцы могут получить второй паспорт и не волноваться из-за административных санкций. Для иностранцев это означает упрощение процедуры получения гражданства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит украинцам за неуплату налогов с доходов. Переводы на карту могут признать доходом, следовательно необходимо декларировать все поступления. Иначе грозят крупные штрафы и блокировка банковского счета.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
