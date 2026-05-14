Електронний ІПН замість паперового: в Дії з’явилася важлива функція для українців

Українцям більше не знадобиться важливий документ у паперовому вигляді. Йдеться про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), який відображається в мобільному застосунку "Дія". З 14 травня 2026 року Е-картка отримала аналогічну юридичну силу.

Ідентифікаційний код у Дії

У четвер, 14 травня, на Mintsyfra Summit у Києві заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль повідомила про вагоме нововведення для користувачів Дії та всіх українців. Індивідуальний податковий номер (РНОКПП) у застосунку відтепер офіційно прирівняли до паперового документа.

Тобто Е-картку наділили аналогічною юридичною силою, що робить друкований аналог непотрібним у повсякденному житті. Українці можуть використовувати документ у Дії для отримання необхідних послуг, укладання договорів, верифікації особи тощо — загалом для всього, що раніше потребувало паперового ІПН.

Як отримати Е-картку в Дії

Спершу необхідно оновити мобільний застосунок, після чого серед документів знайти картку платника податків і клікнути на іконку з трьома крапочками внизу екрану. Там з’явиться рядок із написом "Е-картка платника податків", який треба обрати.

Алгоритм отримання електронного аналогу РНОКПП простий і складається з таких кроків:

подати заяву на формування Е-картки;

підтвердити контактні дані (номер телефону та електронну пошту);

перевірити відомості про заявника;

погодитися на обробку персональних даних і підписати заяву;

завантажити готову Е-картку протягом наступних 24 годин.

Щоб оформити документ для дитини до 17 років, необхідно перейти в розділ "Податкові послуги", вибрати пункт "Податковий номер дитині" (там же доступна для замовлення Е-картка) і здійснити аналогічні кроки, тобто підтвердити контактні дані, підписати заяву і відправити.

Плюс документ у мобільному застосунку має спеціальний QR-код, який потрібен для верифікації особи. Його використовують банки та інші державні установи. Відтепер QR-код можна швидко "шерити" (ділитися) безпосередньо зі смартфона.

Що ще варто знати українцям

