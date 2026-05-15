Первинні документи для ФОП у 2026 році: що нарешті підтвердили в ДПС

Чимало представників бізнесу в Україні переконані, що податки для ФОП зростуть у разі відсутності первинних документів на товар. Однак це міф, не підкріплений реальними кейсами. ДПС визнала, що підприємцям на спрощеній системі не обов’язково вести облік витрат.

Чи потрібні ФОП первинні документи

Це питання давно тривожить представників бізнесу на єдиному податку. Під час перевірок контролюючий орган може вимагати пред’явлення первинних документів, однак у Податковому кодексі немає норми, яка би зобов’язувала ФОП-спрощенців вести облік витрат.

У новому роз’ясненні ДПС розставила крапки над "і". Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку повинні вести облік доходів у довільній формі, аби підтверджувати задекларовані кошти, однак зберігання первинки для них не передбачено законом.

"ФОП не повинні підтверджувати документами (в тому числі первинними) витрати на придбання товарів/послуг, а повинні вести лише облік доходів з урахуванням вимог п. 44.1 ст. 44 ПКУ", — йдеться на інформаційно-довідковому ресурсі.

Однак варто наголосити на винятку з правила: це не стосується представників бізнесу, які продають ризикові групи товарів, зокрема складну техніку, електроніку, лікарські засоби, алкоголь, сигарети та ін. Вони зобов’язані вести суворий облік товарних запасів.

Міфи, в які вірять ФОПи

Податковий консультант Михайло Смокович розповів у власному Telegram-каналі, в які міфи стосовно первинних документів вірять українські підприємці:

якщо немає обліку товарних запасів, ДПС може вважати продукцію купленою у фізичної особи, через що донарахує ПДФО та військовий збір як податковому агенту;

відсутність документів може означати, що товар придбали безплатно, а стаття 292 ПКУ передбачає включення такого товару в дохід ФОП.

Якщо контролюючий орган під час перевірки буде вимагати накладні на продукцію, можна показати інспекторам їх же роз’яснення. З іншого боку, якщо є змога зберігати протягом трьох років первинні документи, краще це зробити, оскільки запит на них може надійти від фінансового моніторингу банків.

