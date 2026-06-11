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Головна Економіка Фактична перевірка ФОП: що мають право вимагати податківці

Фактична перевірка ФОП: що мають право вимагати податківці

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 10:13
Перевірки ФОП у 2026 році: з якими вимогами ДПС може прийти без попередження
Фактичні перевірки підприємців. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Державна податкова служба може ініціювати фактичну перевірку фізичної особи-підприємця будь-коли. Через неочікуваність візиту є ризик натрапити на великі штрафи. Документи ФОП, наявність касового апарату, оформлення найманих працівників — ці питання найбільше цікавлять контролюючий орган.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 75.1.3 Податкового кодексу.

Що перевіряє податкова служба

В Україні немає мораторію на фактичні перевірки — ДПС може прийти на торгову точку раптово, без попередження. ФОП повинен надати доступ до документів чи обладнання, не перешкоджаючи роботі інспекторів. Водночас українське законодавство суттєво обмежує повноваження податківців.

Під час фактичної перевірки вони можуть вимагати інформацію по звуженому колу питань, зокрема:

  • регулюванню обігу готівки;
  • найманих працівниках (чи всі люди оформлені офіційно, чи виплачується зарплата в повному обсязі тощо);
  • правильному проведенню розрахунків касовим апаратом;
  • наявності ліцензій на продаж підакцизних товарів (алкогольних напоїв та сигарет);
  • обліку товарних запасів.

"Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника", — йдеться в ПКУ.

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Натомість моніторинг первинних документів і виписок із банківських рахунків перебуває поза повноваженнями контролюючого органу в межах фактичної перевірки. ФОП необхідно уважно ознайомитися з наказом на проведення інспекції, аби розібратися з форматом перевірки і точно знати, яку інформацію залишити недоторканою.

На що звертає увагу податкова

Під час перевірки ДПС звертає увагу за нюанси, які можуть свідчити про потенційне порушення законодавства. Наприклад, низька виручка магазину протягом місяця є характерною ознакою приховування доходу, особливо якщо фактичний оборот значно перевищує задекларований.

Також дивно виглядає проведення лише безготівкових розрахунків, коли підприємець зареєстрував РРО і працює за КВЕДом роздрібної торгівлі. Адже немає сенсу встановлювати касовий апарат, приймаючи від клієнтів лише безготівкові платежі.

І третій поширений нюанс стосується кількості найманих працівників. Закон вимагає закріплення однієї каси за конкретним співробітником. Якщо на торговій точці встановлено кілька касових апаратів, а працівників немає — це ознака порушень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що загрожує українцям за несплату податку на нерухомість. Ухилення від виконання фінансового зобов’язання карається адміністративною відповідальністю. Розміри штрафів варіюються від 5% до 50% суми заборгованості.

Також Новини.LIVE розповідали про крайні дати для ФОП у червні 2026 році. Підприємці повинні вчасно платити податки і звітувати перед контролюючим органом. Більшість платежів необхідно закрити до 20 числа, інакше почне нараховуватися борг.

ФОП Податкова служба перевірки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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