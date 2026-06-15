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Головна Економіка Важливий дедлайн для ФОП у червні: коли та які податки потрібно заплатити

Важливий дедлайн для ФОП у червні: коли та які податки потрібно заплатити

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 13:25
Правила для ФОП у червні: що потрібно встигнути зробити до 20 числа
Коли ФОПи повинні сплатити податки у червні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фізичним особам підприємцям (ФОП) у червні варто уважно стежити за податковими строками. Якщо не встигнути вчасно подати звітність або не сплатити збори, це може обернутися штрафами.

Про те, які податки потрібно заплатити ФОПам у червні та до якого числа це потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

Що потрібно зробити ФОПам до 20 червня

До 20 червня ФОПи мають сплатити:

  • єдиний податок для ФОП 1 групи за червень — 332,80 грн;
  • єдиний податок для ФОП 2 групи за червень — 1 729,40 грн;
  • військовий збір для ФОП 1 та 2 груп — 864,70 грн.

Однак деякі підприємці можуть не сплачувати ці платежі. Це стосується мобілізованих ФОП, а також тих, хто зареєстрований у зонах бойових дій.

Перехід на іншу систему оподаткування

Якщо підприємець планує перейти зі спрощеної системи на загальну з 1 липня 2026 року, заяву про відмову від єдиного податку потрібно подати також до 20 червня.

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Але в такому разі є важливий нюанс: якщо ФОП відмовився від спрощеної системи протягом 2026 року, повернутися на неї можна буде тільки з 1 січня 2027 року.

Що варто знати про фактичні перевірки податкової

В Україні зараз дозволені фактичні перевірки бізнесу. Це означає, що податківці можуть прийти на місце роботи без попередження.

При цьому підприємець має надати доступ до документів і не перешкоджати перевірці. Під час таких візитів податкова зазвичай звертає увагу на:

  • готівкові розрахунки;
  • облік товарних залишків;
  • оформлення працівників і зарплати;
  • роботу касових апаратів (РРО/ПРРО);
  • наявність ліцензій на алкоголь і тютюн.

Однак під час фактичної перевірки податківці не мають права, наприклад, аналізувати банківські виписки чи повну бухгалтерську документацію.

Перед перевіркою варто уважно подивитися наказ про її проведення — там має бути чітко вказано, що саме перевіряють і які документи потрібно надати.

Раніше Новини.LIVE писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, який змінює правила оподаткування. Зокрема, він має зробити меншими податки для людей, які офіційно здають своє житло в оренду.

Також Новини.LIVE розповідали, що у червні 2026 року можуть виникнути серйозні проблеми у тих, хто займається бізнесом без реєстрації ФОП. Це стосується людей, які продають товари або надають послуги й часто отримують оплату на банківську картку. Податкова служба може виявити такі порушення з різних джерел інформації.

ФОП податки підприємці
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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