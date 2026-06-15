Правила для ФОП у червні: що потрібно встигнути зробити до 20 числа

Важливий дедлайн для ФОП у червні: коли та які податки потрібно заплатити
Фізичним особам підприємцям (ФОП) у червні варто уважно стежити за податковими строками. Якщо не встигнути вчасно подати звітність або не сплатити збори, це може обернутися штрафами.
Про те, які податки потрібно заплатити ФОПам у червні та до якого числа це потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.
Що потрібно зробити ФОПам до 20 червня
До 20 червня ФОПи мають сплатити:
- єдиний податок для ФОП 1 групи за червень — 332,80 грн;
- єдиний податок для ФОП 2 групи за червень — 1 729,40 грн;
- військовий збір для ФОП 1 та 2 груп — 864,70 грн.
Однак деякі підприємці можуть не сплачувати ці платежі. Це стосується мобілізованих ФОП, а також тих, хто зареєстрований у зонах бойових дій.
Перехід на іншу систему оподаткування
Якщо підприємець планує перейти зі спрощеної системи на загальну з 1 липня 2026 року, заяву про відмову від єдиного податку потрібно подати також до 20 червня.
Але в такому разі є важливий нюанс: якщо ФОП відмовився від спрощеної системи протягом 2026 року, повернутися на неї можна буде тільки з 1 січня 2027 року.
Що варто знати про фактичні перевірки податкової
В Україні зараз дозволені фактичні перевірки бізнесу. Це означає, що податківці можуть прийти на місце роботи без попередження.
При цьому підприємець має надати доступ до документів і не перешкоджати перевірці. Під час таких візитів податкова зазвичай звертає увагу на:
- готівкові розрахунки;
- облік товарних залишків;
- оформлення працівників і зарплати;
- роботу касових апаратів (РРО/ПРРО);
- наявність ліцензій на алкоголь і тютюн.
Однак під час фактичної перевірки податківці не мають права, наприклад, аналізувати банківські виписки чи повну бухгалтерську документацію.
Перед перевіркою варто уважно подивитися наказ про її проведення — там має бути чітко вказано, що саме перевіряють і які документи потрібно надати.
Раніше Новини.LIVE писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, який змінює правила оподаткування. Зокрема, він має зробити меншими податки для людей, які офіційно здають своє житло в оренду.
Також Новини.LIVE розповідали, що у червні 2026 року можуть виникнути серйозні проблеми у тих, хто займається бізнесом без реєстрації ФОП. Це стосується людей, які продають товари або надають послуги й часто отримують оплату на банківську картку. Податкова служба може виявити такі порушення з різних джерел інформації.