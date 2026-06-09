Штраф за роботу без ФОП: як доведеться поплатитися українцям у 2026 році

Ведення діяльності без реєстрації ФОП. Фото: Pexels, ДПС. Колаж: Новини.LIVE

За ведення господарської діяльності без відкриття ФОП у червні 2026 року можна натрапити на серйозні проблеми. Ризики для українців, які продають товари чи надають послуги та регулярно отримують гроші на банківські картки, реальні. ДПС може дізнатися про порушення законодавства з різних джерел.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за роботу без ФОП.

Які податки доведеться заплатити

Оскільки людина отримує дохід, вона повинна задекларувати гроші та заплатити податки на загальних підставах. Ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП означає, що контролюючий орган, виявивши порушення, донарахує такі відсотки стягнення:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Тобто з усього прибутку, отриманого від роботи без ФОП, доведеться заплатити майже чверть — 23%. Жодні витрати, понесені на ведення господарської діяльності (купівля обладнання чи товарів, оренда приміщення, зарплати працівникам тощо), до уваги не беруться.

"Для порівняння: зареєстрований ФОП 3 групи сплачує 5% єдиного податку + 1% військового збору від доходу. Різниця очевидна", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

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Адміністративна відповідальність для ФОП

Окремо існує стаття 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка встановлює покарання за провадження бізнесу без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Доведеться заплатити від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 000 до 34 000 грн. Плюс можуть конфіскувати товари, сировину і гроші.

Якщо аналогічне порушення зафіксували вдруге протягом року, санкцію застосують знову, а штраф зросте до 34 000-85 000 грн. Таке саме покарання загрожує в разі отримання доходів у великих розмірах (понад 1000 неоподатковуваних мінімумів).

Блокування банківських рахунків

Ще один неприємний наслідок для українців, про який часто забувають — блокування рахунків у банках і передача інформації в Державну податкову службу. Фінансові установи за результатами перевірок клієнтів повинні надавати контролюючому органу дані про систематичне надходження коштів з ознаками підприємницької діяльності на особисті картки.

Про продавців товарів, які користуються платіжною системою Нової пошти, ДПС знає давно. Адже з березня 2025 року NovaPay зобов’язали передавати відомості щодо всіх оплат. Іншими словами, схема "тихого" заробітку і приховування доходів більше не працює.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці щороку повинні сплачувати податок на нерухомість. За ігнорування фінансового зобов’язання загрожують штрафи. З власників житла стягують 5% або 10% від суми заборгованості, хоча розмір може доходити до 50%.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з податками для фізичних осіб-підприємців у червні 2026 року. Зміни найближчим часом не плануються, отже податкові ставки залишилися на попередньому рівні. Однак дискусії про нововведення для ФОП тривають.