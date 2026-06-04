Мінімальна зарплата, пенсії та ціни на продукти в Україні: що буде з фінансами влітку

Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Фінанси українців можуть чекати зміни влітку 2026 року. Не завадить дізнатися, яким буде мінімальний рівень зарплати, податкові ставки, пенсійне забезпечення, споживчі ціни тощо. Ми розібралися, чи варто громадянам готуватися до потенційних нововведень найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців з червня по серпень 2026 року.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Соціальні стандарти переглядати не планують, оскільки параметри закріплені у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Тобто мінімальна зарплата перебуватиме на рівні 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — на рівні 3 328 грн.

Ці суми прямо впливають на розрахунок багатьох соціальних виплат, субсидій та грошової підтримки малозабезпеченим родинам. Саме тому фіксація соціальних стандартів допомагає стабілізувати обсяги державних видатків на рік вперед.

Чи зміняться пенсії влітку

Пенсійне забезпечення для більшості отримувачів не зміниться, однак у червні відбудеться перерахунок виплат для працюючих осіб. Нововведення торкнеться громадян, які:

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продовжили офіційно працювати після виходу на пенсію за віком;

набули щонайменше 24 місяці страхового стажу після останнього перерахунку грошового забезпечення;

сплачували єдиний соціальний внесок (це роблять роботодавці за своїх працівників).

Вже з червня пенсіонери почнуть отримувати збільшені суми, враховуючи додатковий стаж та середню заробітну плату, затверджену після виходу на пенсію.

Виплати до Дня Незалежності

Щороку деякі категорії українців можуть розраховувати на спеціальні виплати до Дня Незалежності — 24 серпня. Розміри затверджені постановою Кабінету Міністрів № 602.

Особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні в’язні концентраційних таборів/гетто, особи з інвалідністю внаслідок загальних захворювань чи трудового каліцтва можуть розраховувати на:

3 100 грн — 1 група;

2 900 грн — 2 група;

2 700 грн — 3 група.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти, народжені у місцях утримання батьків, і колишні неповнолітні в'язні концтаборів отримають по 1 000 грн. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, нарахують по 3 100 грн.

Членам сімей загиблих захисників та захисниць України, членам сімей загиблих ветеранів війни виплатять по 650 грн. Учасники війни і колишні в'язні концтаборів/гетто, діти партизанів, а також люди, яких насильно вивезли на примусові роботи, отримують по 450 грн.

Що буде з цінами на продукти

Дорожчання торкнеться деяких продуктів харчування влітку 2026 року. Зокрема молоко виросте в ціні на 5-10% через збільшені витрати виробників на електроенергію та логістику. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

"Однак є хороша тенденція по яйця. Вони вже впали в ціні, бо після Великодня знизився попит, плюс на ринку з’явилося більше продукції домашнього виробництва", — зазначив спікер.

Хліб традиційно дорожчає на 1,5% щомісяця, тому протягом червня-серпня можливе зростання вартості до 5%. Проте Денис Марчук налаштований менш позитивно і прогнозує підняття показників у супермаркетах орієнтовно на 25% до осені.

Ягідно-фруктова продукція буде дешевшати, але тенденція залежить від цьогорічного врожаю. Якщо черешень, вишні, абрикос, персиків і полуниці буде вдосталь на ринку, ціни впадуть.

Аналогічна ситуація з овочами борщового набору: влітку з'явиться товар, вирощений під відкритим ґрунтом, і вартість певних позицій в асортименті супермаркетів знизиться.

Податки для українців влітку

Податкове навантаження залишиться на поточному рівні, оскільки станом на початок червня не планують затверджувати нові ставки ПДВ чи вводити прямі зміни для ФОП. Водночас чимало експертів наголошують на важливості здійснення реформи спрощеної системи.

Влітку фізичні особи-підприємці будуть сплачувати такі суми в державний бюджет:

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);

військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);

єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн (22% від МЗП).

На загальній системі підприємці сплачують 18% ПДФО, 5% військового збору і 22% ЄСВ від чистого доходу. Тобто спочатку вони здійснюють витрати, пов'язані з господарською діяльністю, а на залишок нараховують обов'язкові податкові ставки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де в Європі податки забирають велику частину доходу. Нове дослідження показало, що найменші втрати після нарахування обов'язкових податків на зарплату мають громадяни Швейцарії, Мальти, Чехії, Естонії та Болгарії. Найбільше держава забирає у громадян Бельгії, Данії, Швеції, Австрії та Словенії.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з зарплатами вчителів у червні 2026 року. Всі обов'язкові надбавки та доплати залишаться без змін. Мінімальне грошове забезпечення без урахування підвищення на 40% перебуває на рівні 6 315 грн.