Бронювання військовозобов’язаних: як змінилися вимоги до мінімальної зарплати

Нові правила бронювання працівників.

В Україні затвердили нові правила бронювання військовозобов’язаних. 30 травня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення, які повинні зробити існуючу систему більш прозорою та справедливою. Серед важливих нововведень — збільшення мінімального зарплатного ліміту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Нова вимога щодо мінімальної зарплати

Одним із основних критеріїв для бронювання конкретного працівника на підприємстві є його зарплата. Раніше мінімальний дохід співробітника перебував на рівні 2,5 МЗП (21 618 грн), однак тепер вимога змінилася. Щоб забронювати людину, керівник повинен забезпечити зарплату щонайменше 25 941 грн (3 МЗП).

"Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн", — уточнили в Міністерстві.

Це може привести до суттєвих змін у кількості заброньованих українців. Адже не всі роботодавці можуть собі дозволити збільшення витрат на грошове забезпечення підлеглих.

Робота за сумісництвом і критерії критичності

Другий блок нововведень стосується сумісників. Якщо людина працює на кількох підприємствах або має відстрочку від мобілізації з інших підстав, квота на бронювання за такого співробітника буде враховуватися лише раз — за основним місцем працевлаштування. Це допоможе уникнути випадків одночасного збільшення квоти в різних компаніях.

Щодо критеріїв критичності, їх повинні перезатвердити центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації за погодженням з Міноборони та Мінекономіки до 10 червня. А роботодавцям доведеться підтвердити свій статус критично важливого підприємства з урахуванням оновлення.

Водночас бізнесу дали перехідний період. Чинне бронювання військовозобов’язаних працівників збережеться до 1 вересня 2026 року, а статус критичності не буде анульовано автоматично.

Що ще варто знати українцям

