Бронирование военнообязанных: как изменились требования к минимальной зарплате

В Украине утвердили новые правила бронирования военнообязанных. 30 мая 2026 года Кабинет Министров принял решение, которые должны сделать существующую систему более прозрачной и справедливой. Среди важных нововведений — увеличение минимального зарплатного лимита.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новое требование по минимальной зарплате

Одним из основных критериев для бронирования конкретного работника на предприятии является его зарплата. Ранее минимальный доход сотрудника находился на уровне 2,5 МЗП (21 618 грн), однако теперь требование изменилось. Чтобы забронировать человека, руководитель должен обеспечить зарплату не менее 25 941 грн (3 МЗП).

"Для предприятий на прифронтовых территориях сохраняется отдельное условие на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21 618 грн", — уточнили в Министерстве.

Это может привести к существенным изменениям в количестве забронированных украинцев. Ведь не все работодатели могут себе позволить увеличение расходов на денежное обеспечение подчиненных.

Работа по совместительству и критерии критичности

Второй блок нововведений касается совместителей. Если человек работает на нескольких предприятиях или имеет отсрочку от мобилизации по другим основаниям, квота на бронирование за такого сотрудника будет учитываться лишь раз — по основному месту трудоустройства. Это поможет избежать случаев одновременного увеличения квоты в разных компаниях.

Что касается критериев критичности, их должны переутвердить центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации по согласованию с Минобороны и Минэкономики до 10 июня. А работодателям придется подтвердить свой статус критически важного предприятия с учетом обновления.

В то же время бизнесу дали переходный период. Действующее бронирование военнообязанных работников сохранится до 1 сентября 2026 года, а статус критичности не будет аннулирован автоматически.

Что еще нужно знать украинцам

