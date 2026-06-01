Главная Экономика Пенсии, кэшбек и бронирование: главные изменения для украинцев с 1 июня

Пенсии, кэшбек и бронирование: главные изменения для украинцев с 1 июня

Дата публикации 1 июня 2026 12:15
Национальный кэшбек, новые условия бронирования и повышение пенсий: к каким изменениям готовиться украинцам с 1 июня
Изменения для украинцев в июне 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне украинцев ждет несколько важных изменений. Они касаются "Национального кэшбека", электронных трудовых книжек, бронирования работников и пенсионных выплат. Поэтому стоит знать, к чему готовиться гражданам Украины в первый месяц лета.

О том, что изменится для украинцев в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

До какого числа украинцам нужно потратить деньги из "Национального кэшбэка"

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины напомнили, что украинцам нужно использовать накопленные средства по программе "Национальный кэшбек" до 30 июня. После этой даты неиспользованные деньги вернут в государственный бюджет.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, почтовых сервисов, покупку украинских товаров, лекарств, книг или перевести на благотворительность или поддержку военных.

Важно помнить, что кэшбек, начисленный в конце мая за покупки в апреле, также нужно использовать до конца июня. В то же время выплаты за майские покупки поступят уже в июле.

Сама программа работает без изменений. За некоторые украинские товары можно получить 5% или 15% возврата средств в зависимости от категории покупки.

Сколько времени есть у украинцев, чтобы оцифровать свои трудовые книжки

10 июня завершается пятилетний переходный период для перевода бумажных трудовых книжек в электронный формат.

Впрочем, в Пенсионном фонде уверяют, что даже после этой даты можно подать необходимые документы. Если трудовая книжка еще не оцифрована, это не означает потерю трудового стажа.

Данные о работе после 2004 года уже есть в государственных реестрах. При необходимости недостающую информацию можно подать в Пенсионный фонд лично или через электронный сервис.

Как изменятся правила бронирования работников в июне

На сайте Министерства экономики отмечается, что с середины июня могут заработать новые правила бронирования работников на критически важных предприятиях.

Согласно новым правилам, средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 25 941 гривны. Для компаний в прифронтовых районах установлен более низкий порог — 21 618 гривен.

Также работники, которые уже имеют отсрочку или работают по совместительству, будут учитываться в квоте только по одному месту работы.

Кроме того, государство планирует проверить статус всех предприятий, имеющих право на бронирование. До завершения проверок действующие бронирования будут оставаться действительными.

У кого вырастет размер пенсии в июне 2026 года

В июне автоматически пересчитают пенсии работающим пенсионерам, которые до апреля 2026 года приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа. Обновленные суммы начнут выплачивать уже в этом месяце, а недополученные средства за предыдущий период компенсируют.

Также надбавки получат пенсионеры, которым в июне исполнится 70, 75 или 80 лет. Это касается граждан, у которых пенсия не превышает 10 340 гривен. По данным ПФУ размеры доплат в июне 2026 года будут составлять:

  • 300 грн — для людей в возрасте от 70 до 74 лет;
  • 456 грн — для граждан в возрасте от 75 до 79 лет;
  • 570 грн — для лиц в возрасте от 80 лет.

Подавать заявления не нужно — надбавки назначают автоматически. При этом они начисляются со дня рождения, поэтому в первый месяц сумма может быть меньше.

В Пенсионном фонде также напоминают, что возрастные доплаты не суммируются. После перехода в следующую возрастную категорию человек получает новый размер надбавки, а не добавляет его к предыдущему.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года украинцев ждут важные изменения в финансовой сфере. Нововведения будут касаться пенсий, зачисления страхового стажа и программ льготного кредитования. Мы собрали информацию о том, какие изменения вступят в силу в ближайшее время и как они могут повлиять на граждан.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 июня 2026 года новые правила начнут действовать и для украинцев, проживающих в Германии. Изменения коснутся трудоустройства, покупок в магазинах, пенсионных выплат и других важных вопросов. Поэтому нашим соотечественникам за рубежом стоит знать, к чему готовиться.

пенсии бронирование трудовая книжка
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
