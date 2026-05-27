Изменения для украинцев и бизнеса в июне: к каким нововведениям готовиться

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В июне 2026 года украинцев ждут несколько финансовых нововведений. Изменения коснутся пенсионного обеспечения, страхового стажа и льготных кредитов. Мы узнали, к чему готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях июня в Украине.

Пенсионные выплаты для украинцев

Некоторые категории лиц могут рассчитывать на повышение пенсионного обеспечения. В июне состоится перерасчет выплат для граждан, которые накопили не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Иными словами, изменение касается исключительно работающих пенсионеров. При вычислении суммы будут учитывать повышение за апрель и май.

Двухмесячная задержка объясняется правилами подачи отчетности по единому социальному взносу за первый квартал. Работодателям дают 40 календарных дней на отчетность перед контролирующим органом, поэтому данные за январь-март попадают в реестры ближе к концу мая.

Читайте также:

Кредиты для крупного и среднего бизнеса

С 1 июня заработает программа поддержки предпринимателей в сфере энергетики. Представители среднего и крупного бизнеса смогут получить кредиты на строительство собственной генерации под 10% годовых. Разницу между коммерческой и льготной процентной ставкой компенсирует государство.

Полученные деньги можно привлечь на возведение:

газотурбинных и газопоршневых установок;

объектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии) на биомассе, биогазе, геотермальной энергии;

установок хранения энергии;

локальных автономных энергосистем.

Минимальная сумма кредита составляет 1 млн евро в гривневом эквиваленте, максимальная — 25 млн евро. Срок выплаты — до 5 лет. Среди важных условий для бизнеса — отсутствие связей с Россией, санкций, долгов перед бюджетом и владельцев-нерезидентов Украины.

Оцифровка трудовой книжки

До 10 июня 2026 года нужно оцифровать трудовые книжки. Это могут делать предприятия за работников или непосредственно украинцы за себя. Все данные о страховом стаже будут храниться в электронных базах данных — Реестре застрахованных лиц. А бумажные трудовые останутся на личном хранении сотрудников.

Ранее Новини.LIVE писали, может ли не хватить квартир для программы "єОселя". В Украине очень большой спрос на жилье по программе льготного ипотечного кредитования, зато объектов, которые можно реализовать по сниженной ставке, гораздо меньше. В последние годы девелоперы почти не начинали новые проекты по строительству.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с минимальной пенсией украинцев в июне 2026 года. Пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не предвидится, поэтому минимальный платеж для нетрудоспособных лиц останется на уровне 2 595 грн. Другие категории получателей могут рассчитывать на более 4 000 грн пенсии.