Зміни для українців та бізнесу в червні: до яких нововведень готуватися

Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У червні 2026 року українців чекають кілька фінансових нововведень. Зміни торкнуться пенсійного забезпечення, страхового стажу і пільгових кредитів. Ми дізналися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Пенсійні виплати для українців

Деякі категорії осіб можуть розраховувати на підвищення пенсійного забезпечення. В червні відбудеться перерахунок виплат для громадян, які накопичили щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу станом на 1 квітня 2026 року.

Іншими словами, зміна стосується виключно працюючих пенсіонерів. Під час обчислення суми будуть враховувати підвищення за квітень і травень.

Двомісячна затримка пояснюється правилами подання звітності щодо єдиного соціального внеску за перший квартал. Роботодавцям дають 40 календарних днів на звітування перед контролюючим органом, тому дані за січень-березень потрапляють до реєстрів ближче до кінця травня.

Кредити для великого і середнього бізнесу

З 1 червня запрацює програма підтримки підприємців у сфері енергетики. Представники середнього і великого бізнесу зможуть отримати кредити на будівництво власної генерації під 10% річних. Різницю між комерційною та пільговою відсотковою ставкою компенсує держава.

Отримані гроші можна залучити на зведення:

газотурбінних та газопоршневих установок;

об’єктів ВДЕ (відновлювані джерела енергії) на біомасі, біогазі, геотермальній енергії;

установок зберігання енергії;

локальних автономних енергосистем.

Мінімальна сума кредиту становить 1 млн євро у гривневому еквіваленті, максимальна — 25 млн євро. Строк виплати — до 5 років. Серед важливих умов для бізнесу — відсутність зв'язків із Росією, санкцій, боргів перед бюджетом і власників-нерезидентів України.

Оцифрування трудової книжки

До 10 червня 2026 року потрібно оцифрувати трудові книжки. Це можуть робити підприємства за працівників або безпосередньо українці за себе. Всі дані про страховий стаж будуть зберігатися в електронних базах даних — Реєстрі застрахованих осіб. А паперові трудові залишаться на особистому зберіганні співробітників.

чи може не вистачити квартир для програми "єОселя". В Україні дуже великий попит на житло за програмою пільгового іпотечного кредитування, натомість об'єктів, які можна реалізувати за зниженою ставкою, набагато менше. Останніми роками девелопери майже не починали нові проєкти з будівництва.

що буде з мінімальною пенсією українців у червні 2026 року. Перегляд соціальних стандартів найближчим часом не передбачається, тому мінімальний платіж для непрацездатних осіб залишиться на рівні 2 595 грн. Інші категорії отримувачів можуть розраховувати на понад 4 000 грн пенсії.