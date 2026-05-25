Мінімальні пенсії в Україні: суми для різних категорій громадян у червні 2026 року

У червні в Україні держава гарантує мінімальні пенсійні виплати для різних категорій пенсіонерів. Їх суми залежить від віку людини, страхового стажу та того, чи продовжує вона працювати.

Про те, які мінімальні пенсії держава гарантує різним категоріям українців з 1 червня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Які категорії громадян гарантовано отримають 4 213 грн пенсії у червні

Мінімальна пенсія — це гарантована державою сума, до якої нараховують різні доплати: за понаднормовий стаж, догляд, статус ветерана, чорнобильські виплати та інші надбавки. Виплату не менше 4 213 грн призначають:

людям від 65 років, які не працюють і мають щонайменше 35 років стажу для чоловіків та 30 років для жінок;

людям віком від 80 років, якщо вони мають не менше 25 років стажу для чоловіків та 20 років для жінок.

Це базова гарантована сума. До неї також можуть додаватися інші надбавки та доплати.

Хто отримає від 4 050 грн пенсії у червні

Мінімальна пенсія у 4 050 грн передбачена:

для людей віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

для осіб від 75 до 80 років, якщо стаж становить щонайменше 25 років у чоловіків та 20 років у жінок.

У цю суму вже можуть входити індексація, доплати та інші передбачені законом виплати. У разі недостатнього страхового стажу пенсію рахуватимуть пропорційно відпрацьованим рокам.

Наприклад, якщо жінці 76 років і вона має 27 років та 5 місяців страхового стажу, то її мінімальна пенсійна виплата становитиме приблизно 3 701 грн.

Інші гарантовані мінімальні пенсії у червні

Також у червні передбачені й інші гарантовані виплати. Зокрема, 3 725 грн отримуватимуть люди молодші 70 років із повним страховим стажем, а також особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу. Ще 3 406 грн встановлено для непрацюючих пенсіонерів, які не мають інших доходів.

Якщо ж пенсіонер не належить до жодної зі згаданих вище категорій і продовжує працювати, його мінімальна пенсія залишатиметься на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн.

