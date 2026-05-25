Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальна пенсія: кому та які суми гарантує держава у червні

Мінімальна пенсія: кому та які суми гарантує держава у червні

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 06:35
Мінімальні пенсії в Україні: суми для різних категорій громадян у червні 2026 року
Мінімальні пенсії в Україні у червні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні в Україні держава гарантує мінімальні пенсійні виплати для різних категорій пенсіонерів. Їх суми залежить від віку людини, страхового стажу та того, чи продовжує вона працювати.

Про те, які мінімальні пенсії держава гарантує різним категоріям українців з 1 червня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Які категорії громадян гарантовано отримають 4 213 грн пенсії у червні

Мінімальна пенсія — це гарантована державою сума, до якої нараховують різні доплати: за понаднормовий стаж, догляд, статус ветерана, чорнобильські виплати та інші надбавки. Виплату не менше 4 213 грн призначають:

  • людям від 65 років, які не працюють і мають щонайменше 35 років стажу для чоловіків та 30 років для жінок;
  • людям віком від 80 років, якщо вони мають не менше 25 років стажу для чоловіків та 20 років для жінок.

Це базова гарантована сума. До неї також можуть додаватися інші надбавки та доплати.

Хто отримає від 4 050 грн пенсії у червні

Мінімальна пенсія у 4 050 грн передбачена:

Читайте також:
  • для людей віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;
  • для осіб від 75 до 80 років, якщо стаж становить щонайменше 25 років у чоловіків та 20 років у жінок.

У цю суму вже можуть входити індексація, доплати та інші передбачені законом виплати. У разі недостатнього страхового стажу пенсію рахуватимуть пропорційно відпрацьованим рокам.

Наприклад, якщо жінці 76 років і вона має 27 років та 5 місяців страхового стажу, то її мінімальна пенсійна виплата становитиме приблизно 3 701 грн.

Інші гарантовані мінімальні пенсії у червні

Також у червні передбачені й інші гарантовані виплати. Зокрема, 3 725 грн отримуватимуть люди молодші 70 років із повним страховим стажем, а також особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу. Ще 3 406 грн встановлено для непрацюючих пенсіонерів, які не мають інших доходів.

Якщо ж пенсіонер не належить до жодної зі згаданих вище категорій і продовжує працювати, його мінімальна пенсія залишатиметься на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році непрацюючі громадяни похилого віку, які доглядають за дітьми або онуками до 18 років, можуть отримувати доплату до пенсії. Пенсійний фонд нараховує її щомісяця окремо за кожну дитину.

Також Новини.LIVE розповідали, що розмір пенсії для людей з інвалідністю III групи в Україні різний. Він залежить від стажу, зарплати, страхових внесків і причини інвалідності. Однак у 2026 році держава встановлює мінімальну суму виплат, меншою за яку пенсія бути не може. 

пенсії пенсіонери мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації