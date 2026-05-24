Виплати для людей з ІІІ групою інвалідності: мінімальні суми у червні 2026 року

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсія для людей з III групою інвалідності не має єдиного фіксованого розміру. Сума виплат залежить від стажу, зарплати, страхових внесків та причин втрати працездатності. Проте держава гарантує мінімальний рівень пенсії, нижче якого виплати бути не можуть. З 1 березня 2026 року для багатьох громадян ці суми було підвищено.

Про те, яку мінімальну суму грошей гарантовано отримають люди з ІІІ групою інвалідності у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Яку мінімальну суму гарантує держава людям з ІІІ групою інвалідності у червні 2026 року

У червні 2026 року мінімальна пенсія для людей з III групою інвалідності становитиме 2 595 гривень. Саме таким є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Закон передбачає, що люди з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком. Для призначення таких виплат необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років.

Однак, якщо розрахована пенсія виявиться меншою за встановлений прожитковий мінімум, людині все одно доплачуватимуть до гарантованих 2 595 гривень.

Читайте також:

При цьому фактична сума пенсії часто буває вищою. На розмір виплат впливають:

офіційна заробітна плата;

тривалість страхового стажу;

розмір сплачених страхових внесків.

Через це навіть люди з однаковою групою інвалідності можуть отримувати суттєво різні суми.

Які виплати отримають військові з III групою інвалідності у червні

Для військовослужбовців діють окремі правила. Якщо інвалідність настала під час служби, пенсію можуть призначити незалежно від страхового стажу.

Розмір виплат залежить від грошового забезпечення та причин інвалідності. Якщо вона пов’язана з бойовими діями, пенсія може становити від 60% до 100% грошового забезпечення.

Після індексації мінімальна пенсія для військових з III групою інвалідності, яка виникла в наслідок війни, у 2026 році складає 10 625 гривень. Крім того, учасники бойових дій можуть отримувати додаткові надбавки. Загальна сума виплат для них стартує від 6 197 гривень.

Яку суму гарантують чорнобильцям з III групою інвалідності у червні

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області зазначають, що для ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсії рахують за окремими правилами. Тут враховують не прожитковий мінімум, а середню зарплату по країні за попередній рік.

У 2026 році для розрахунків використовують середню зарплату за 2025 рік — 20 653,55 гривні. Тому мінімальна пенсія для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з III групою інвалідності у червні 2026 року становитиме 12 392,13 гривні (60% середньої зарплати за попередній рік).

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди з інвалідністю мають право на допомогу від держави. У 2026 році це — грошові виплати, безплатне лікування, пільговий проїзд і програми реабілітації. Проте багато хто досі не знає про всі доступні можливості та не користується ними.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які отримали серйозні травми через вибухонебезпечні предмети, можуть оформити одноразову компенсацію від держави. Сума виплати залежить від групи інвалідності та розміру прожиткового мінімуму.