Выплаты для людей с III группой инвалидности: минимальные суммы в июне 2026 года

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсия для людей с III группой инвалидности не имеет единого фиксированного размера. Сумма выплат зависит от стажа, зарплаты, страховых взносов и причин потери трудоспособности. Однако государство гарантирует минимальный уровень пенсии, ниже которого выплаты быть не могут. С 1 марта 2026 года для многих граждан эти суммы были повышены.

О том, какую минимальную сумму денег гарантированно получат люди с III группой инвалидности в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Какую минимальную сумму гарантирует государство людям с III группой инвалидности в июне 2026 года

В июне 2026 года минимальная пенсия для людей с III группой инвалидности составит 2 595 гривен. Именно таким является прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Закон предусматривает, что люди с III группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту. Для назначения таких выплат необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет.

Однако, если рассчитанная пенсия окажется меньше установленного прожиточного минимума, человеку все равно будут доплачивать до гарантированных 2 595 гривен.

Читайте также:

При этом фактическая сумма пенсии часто бывает выше. На размер выплат влияют:

официальная заработная плата;

продолжительность страхового стажа;

размер уплаченных страховых взносов.

Поэтому даже люди с одинаковой группой инвалидности могут получать существенно разные суммы.

Какие выплаты получат военные с III группой инвалидности в июне

Для военнослужащих действуют отдельные правила. Если инвалидность наступила во время службы, пенсию могут назначить независимо от страхового стажа.

Размер выплат зависит от денежного обеспечения и причин инвалидности. Если она связана с боевыми действиями, пенсия может составлять от 60% до 100% денежного обеспечения.

После индексации минимальная пенсия для военных с III группой инвалидности, которая возникла в результате войны, в 2026 году составляет 10 625 гривен. Кроме того, участники боевых действий могут получать дополнительные надбавки. Общая сумма выплат для них стартует от 6 197 гривен.

Какую сумму гарантируют чернобыльцам с III группой инвалидности в июне

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области отмечают, что для ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсии считают по отдельным правилам. Здесь учитывают не прожиточный минимум, а среднюю зарплату по стране за предыдущий год.

В 2026 году для расчетов используют среднюю зарплату за 2025 год — 20 653,55 гривны. Поэтому минимальная пенсия для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с III группой инвалидности в июне 2026 года составит 12 392,13 гривны (60% средней зарплаты за предыдущий год).

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с инвалидностью имеют право на помощь от государства. В 2026 году это — денежные выплаты, бесплатное лечение, льготный проезд и программы реабилитации. Однако многие до сих пор не знают обо всех доступных возможностях и не пользуются ими.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые получили серьезные травмы из-за взрывоопасных предметов, могут оформить единовременную компенсацию от государства. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности и размера прожиточного минимума.