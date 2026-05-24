Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика ІІІ группа инвалидности: на какие минимальные выплаты ожидать в июне

ІІІ группа инвалидности: на какие минимальные выплаты ожидать в июне

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 19:25
Выплаты для людей с III группой инвалидности: минимальные суммы в июне 2026 года
Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсия для людей с III группой инвалидности не имеет единого фиксированного размера. Сумма выплат зависит от стажа, зарплаты, страховых взносов и причин потери трудоспособности. Однако государство гарантирует минимальный уровень пенсии, ниже которого выплаты быть не могут. С 1 марта 2026 года для многих граждан эти суммы были повышены.

О том, какую минимальную сумму денег гарантированно получат люди с III группой инвалидности в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Какую минимальную сумму гарантирует государство людям с III группой инвалидности в июне 2026 года

В июне 2026 года минимальная пенсия для людей с III группой инвалидности составит 2 595 гривен. Именно таким является прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Закон предусматривает, что люди с III группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту. Для назначения таких выплат необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет.

Однако, если рассчитанная пенсия окажется меньше установленного прожиточного минимума, человеку все равно будут доплачивать до гарантированных 2 595 гривен.

Читайте также:

При этом фактическая сумма пенсии часто бывает выше. На размер выплат влияют:

  • официальная заработная плата;
  • продолжительность страхового стажа;
  • размер уплаченных страховых взносов.

Поэтому даже люди с одинаковой группой инвалидности могут получать существенно разные суммы.

Какие выплаты получат военные с III группой инвалидности в июне

Для военнослужащих действуют отдельные правила. Если инвалидность наступила во время службы, пенсию могут назначить независимо от страхового стажа.

Размер выплат зависит от денежного обеспечения и причин инвалидности. Если она связана с боевыми действиями, пенсия может составлять от 60% до 100% денежного обеспечения.

После индексации минимальная пенсия для военных с III группой инвалидности, которая возникла в результате войны, в 2026 году составляет 10 625 гривен. Кроме того, участники боевых действий могут получать дополнительные надбавки. Общая сумма выплат для них стартует от 6 197 гривен.

Какую сумму гарантируют чернобыльцам с III группой инвалидности в июне

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области отмечают, что для ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсии считают по отдельным правилам. Здесь учитывают не прожиточный минимум, а среднюю зарплату по стране за предыдущий год.

В 2026 году для расчетов используют среднюю зарплату за 2025 год — 20 653,55 гривны. Поэтому минимальная пенсия для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с III группой инвалидности в июне 2026 года составит 12 392,13 гривны (60% средней зарплаты за предыдущий год).

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с инвалидностью имеют право на помощь от государства. В 2026 году это — денежные выплаты, бесплатное лечение, льготный проезд и программы реабилитации. Однако многие до сих пор не знают обо всех доступных возможностях и не пользуются ими.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые получили серьезные травмы из-за взрывоопасных предметов, могут оформить единовременную компенсацию от государства. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности и размера прожиточного минимума.

пенсии инвалидность лицо с инвалидностью минимальная пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации