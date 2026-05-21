Поддержка людей с инвалидностью в июне: перечень льгот и размер выплат для I, II и III группы

В Украине люди с инвалидностью имеют право на многие социальные гарантии и выплаты от государства. Это финансовая поддержка, бесплатное лечение, льготы в транспорте, а также разные реабилитационные программы. Но многие люди с соответствующим статусом до сих пор не все знают все свои права и не пользуются госгарантиями.

О том, какие выплаты и льготы гарантирует государство людям с І, ІІ и ІІІ группой инвалидности в июне 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Судебной власти Украины .

Какую пенсию гарантирует государство людям с инвалидностью в июне 2026 года

Размер пенсии зависит от группы инвалидности и страхового стажа человека:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа –- 50% пенсии по возрасту.

Однако пенсию назначают только при наличии достаточного страхового стажа. К нему относят период от установления инвалидности до 60 лет.

Какие льготы могут получить люди с инвалидностью в июне

Закон предусматривает для людей с инвалидностью ряд преимуществ. Среди важнейших льгот:

первоочередное улучшение жилищных условий;

приоритетное пересечение границы для людей с I группой;

бесплатные средства реабилитации, протезы и слуховые аппараты;

приоритетное обслуживание в транспортных кассах (I-II группы);

бесплатный отдых в санатории по медицинским показаниям;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток) для I-II групп и детей с инвалидностью;

бесплатные лекарства для получающих минимальную пенсию или соцпомощь, а также 50% скидка на медикаменты для лиц I и II групп.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги для людей с инвалидностью в июне

Люди с инвалидностью могут оформить субсидию на оплату ЖКУ, а для граждан, потерявших трудоспособность в результате войны, действуют дополнительные льготы. Это частичное или полное избавление от оплаты коммунальных услуг в пределах установленных норм жилой площади.

Дополнительные гарантии для людей с инвалидностью в результате войны

Для этой категории действует расширенный пакет социальной защиты. В частности, государство гарантирует:

льготные кредиты на жилье;

первоочередное получение земли;

внеочередное зубное протезирование;

дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней);

бесплатное лечение и регулярные медосмотры;

сохранение рабочего места при сокращениях;

больничные в полном размере независимо от стажа;

снабжение топливом для домов без отопления.

Государство гарантирует эти права, но они не предоставляются автоматически. Их нужно оформлять отдельно через соответствующие органы социальной защиты.

