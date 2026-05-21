Підтримка людей з інвалідністю в червні: перелік пільг та розмір виплат для І, ІІ та ІІІ групи

Підтримка людей з інвалідністю у червні.

В Україні люди з інвалідністю мають право на чимало соціальних гарантій і виплат від держави. Це фінансова підтримка, безоплатне лікування, пільги в транспорті, а також різні реабілітаційні програми. Але багато людей з відповідним статусом досі не всі знають про всі свої права та не користуються держгарантіями.

Про те, які виплати та пільги гарантує держава людям з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності в червні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайту Судової влади України.

Яку пенсію гарантує держава людям з інвалідністю у червні 2026 року

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та страхового стажу людини:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Однак пенсію призначають лише за наявності достатнього страхового стажу. До нього зараховують період від встановлення інвалідності до 60 років.

Які пільги можуть отримати люди з інвалідністю у червні

Закон передбачає для людей з інвалідністю низку переваг. Серед найважливіших пільг:

першочергове покращення житлових умов;

пріоритетний перетин кордону для людей з I групою;

безплатні засоби реабілітації, протези та слухові апарати;

пріоритетне обслуговування в транспортних касах (I–II групи);

безплатний відпочинок в санаторії за медичними показаннями;

безплатний проїзд у міському транспорті (окрім маршруток) для I-II груп і дітей з інвалідністю;

безплатні ліки для тих, хто отримує мінімальну пенсію чи соцдопомогу, а також 50% знижка на медикаменти для осіб I та II груп.

Пільги на житлово-комунальні послуги для людей з інвалідністю в червні

Люди з інвалідністю можуть оформити субсидію на оплату ЖКП, а для громадян, які втратили працездатність внаслідок війни діють додаткові пільги. Це часткове або повне звільнення від оплати комунальних послуг у межах встановлених норм житлової площі.

Додаткові гарантії для людей з інвалідністю внаслідок війни

Для цієї категорії діє розширений пакет соціального захисту. Зокрема, держава гарантує:

пільгові кредити на житло;

першочергове отримання землі;

позачергове зубне протезування;

додаткова оплачувана відпустка (14 днів);

безплатне лікування та регулярні медогляди;

збереження робочого місця під час скорочень;

лікарняні у повному розмірі незалежно від стажу;

забезпечення паливом для будинків без опалення.

Держава гарантує ці права, але вони не надаються автоматично. Їх потрібно оформлювати окремо — через відповідні органи соціального захисту.

