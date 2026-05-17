Деякі люди з інвалідністю додатково отримають до 3100 грн влітку: коли чекати на виплати

Людина тримає в руках конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про разові виплати для деяких категорій громадян цього літа. Виплати отримають ветерани, люди з інвалідністю та інші категорії громадян, на яких поширюються закони про статус ветеранів війни та про жертв нацистських переслідувань. Гроші мають надійти до 24 серпня 2026 року.

Про те, які додаткові виплати можуть отримати люди з інвалідністю влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України.

Яку додаткову виплату отримають люди з інвалідністю влітку 2026 року

Влітку 2026 року люди з інвалідністю отримають додаткові гроші до Дня Незалежності України. Сума залежить від групи:

I група — 3 100 гривень;

II група — 2 900 гривень;

III група — 2 700 гривень.

Це стосується людей з інвалідністю внаслідок війни, та тих, хто в дитинстві (до 14 років) був у концентраційних таборах, гетто або інших місцях примусового утримання і втратив працездатність від загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин.

Хто ще отримає додаткові гроші влітку

Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів та гетто, а також діти, народжені в цих місцях їхніми батьками, отримають 1000 гривень.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною отримають 3100 гривень. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів, захисників України та їхні дружини чи чоловіки, які не вступили у другий шлюб, отримають 650 гривень.

Інші учасники війни, колишні в’язні концтаборів і гетто, люди, яких насильно вивезли на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників, отримають 450 гривень.

в Україні люди з інвалідністю можуть отримувати державну допомогу та пільги, але для цього потрібен певний страховий стаж. Без нього пенсію за інвалідністю у більшості випадків не призначають.

у травні 2026 року виплати для першої групи інвалідності підвищувати не будуть — вони залишаться такими, як після березневої індексації. Розмір пенсії у кожного свій і залежить від статусу та доходів людини.