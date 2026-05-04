Мінімальні виплати для людей з інвалідністю у травні: суми для І, ІІ та ІІІ групи

Людина тримає в руках конверт з грошима.

В Україні люди з інвалідністю мають право на додаткову підтримку від держави. Йдеться про різні пільги, компенсації за ліки та грошові виплати. Те, яку саме суму отримує людина, залежить від групи інвалідності та її статусу.

Про те, які виплати передбачені в Україні для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як змінились виплати для людей з інвалідністю у 2026 році

У березні 2026 року в Україні провели масштабну індексацію пенсій, і це напряму вплинуло на виплати людям з інвалідністю. Відповідно до рішення уряду, пенсії підвищили на 12,1%, тобто саме на такий відсоток зросли страхові виплати.

Виплати по інвалідності визначаються як частина від пенсії за віком:

для І групи це 100%,

для ІІ групи — 90%,

для ІІІ групи — 50%.

Наприклад, якщо раніше пенсія за віком складала 6000 грн, то після індексації у березні вона збільшилась. Відповідно у травні люди з інвалідністю отримують такі суми:

І група — 6 726 грн;

ІІ група — 6 053 грн;

ІІІ група — 3 363 грн.

Однак є гарантований мінімум. Пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 2 595 грн. Якщо ж нарахована сума менша, держава автоматично додає різницю до цього рівня.

Хто отримає підвищені мінімальні пенсії по інвалідності у травні

З березня 2026 року підвищили виплати людям, які постраждали через аварію на ЧАЕС. Їхні пенсії теж проіндексували на 12,1%. Тепер мінімальні суми виглядають так:

І група — 11 048,25 грн (збільшення на 1192,54 грн),

ІІ група — 8 838,60 грн (плюс 954,03 грн),

ІІІ група — 6 813,09 грн (плюс 735,40 грн),

діти з інвалідністю — також 6 813,09 грн.

У Пенсійному фонді нагадують, що для ліквідаторів аварії на ЧАЕС діють окремі гарантії. Якщо інвалідність напряму пов’язана з наслідками катастрофи, держава забезпечує підвищені мінімальні виплати.

У травні 2026 року при розрахунку беруть середню зарплату за 2025 рік — 20 653,55 грн. Саме від цієї цифри залежить мінімальний розмір пенсії для ліквідаторів. З березня встановлені такі суми:

І група — 100% від цієї суми (20 653,55 грн);

ІІ група — 80% (16 522,84 грн);

ІІІ група — 60% (12 392,13 грн).

Окремі мінімальні гарантії діють для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. У травні 2026 року, загальний розмір їхньої пенсії (разом з усіма доплатами, надбавками та індексацією) не може бути нижчим за:

10 625 грн для ІІІ групи;

15 494 грн для ІІ групи;

18 885 грн для І групи.

Якщо інвалідність настала під час виконання службових обов’язків, пенсія призначається незалежно від наявного страхового стажу.

