Безплатні авто від держави: хто може отримати транспорт та що для цього потрібно

В Україні працює державна програма, яка дозволяє деяким громадянам отримати автомобіль безплатно або на пільгових умовах. Вона регулюється відповідною постановою Кабміну, де чітко прописано, хто має право на таку допомогу, які документи знадобляться і як відбувається сама процедура.

Про те, кого держава забезпечує безплатним автомобілем та що для цього потрібно у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №999.

Як працює програма забезпечення автомобілями в Україн

Забезпечення автомобілями відбувається за спеціальним порядком, затвердженим ще у 2006 році. У ньому визначено, як ведеться облік людей, хто стає в чергу, як розподіляють авто і як їх передають.

Отримати автомобіль можуть громадяни України, які постійно проживають у країні та відповідають встановленим медичним і соціальним критеріям. Йдеться не лише про дорослих, а й про дітей з інвалідністю та окремі пільгові категорії.

Головне — підтвердити, що людині дійсно потрібен транспорт. Для цього подається заява, додається медичний висновок про необхідність автомобіля, документ про інвалідність або рішення МСЕК. Також потрібно окремо вказати, чи може людина керувати авто самостійно.

Які документи потрібно підготувати

Разом із заявою подають стандартний пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (за наявності);

довідку або витяг про місце реєстрації;

документи, що підтверджують право на пільги (за потреби);

свідоцтво про народження (якщо йдеться про дитину з інвалідністю);

документ, що підтверджує статус людини з інвалідністю (або витяг із рішення експертної комісії / довідка МСЕК).

У деяких ситуаціях можуть попросити й додаткові документи. Наприклад, постраждалим від Чорнобильської катастрофи потрібно надати відповідне посвідчення і медичні довідки. Учасники бойових дій мають підтвердити свій статус, а ті, хто отримав травму на роботі, — подати акт про нещасний випадок або професійне захворювання.

Якщо людина визнана недієздатною, додається рішення суду і документи про опікуна. Для дітей-сиріт з інвалідністю також потрібно підтвердження опіки. Дітей з інвалідністю ставлять на облік для отримання автомобіля з п’ятирічного віку.

