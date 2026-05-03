Бесплатные авто от государства: кто может получить транспорт и что для этого нужно

Пожилой мужчина сидит в авто.

В Украине работает государственная программа, которая позволяет некоторым гражданам получить автомобиль бесплатно или на льготных условиях. Она регулируется соответствующим постановлением Кабмина, где четко прописано, кто имеет право на такую помощь, какие документы понадобятся и как происходит сама процедура.

О том, кого государство обеспечивает бесплатным автомобилем и что для этого нужно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №999.

Как работает программа обеспечения автомобилями в Украине

Обеспечение автомобилями происходит по специальному порядку, утвержденному еще в 2006 году. В нем определено, как ведется учет людей, кто становится в очередь, как распределяют авто и как их передают.

Получить автомобиль могут граждане Украины, которые постоянно проживают в стране и соответствуют установленным медицинским и социальным критериям. Речь идет не только о взрослых, но и о детях с инвалидностью и отдельных льготных категориях.

Главное — подтвердить, что человеку действительно нужен транспорт. Для этого подается заявление, прилагается медицинское заключение о необходимости автомобиля, документ об инвалидности или решение МСЭК. Также нужно отдельно указать, может ли человек управлять авто самостоятельно.

Какие документы нужно подготовить

Вместе с заявлением подают стандартный пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (при наличии);

справку или выписку о месте регистрации;

документы, подтверждающие право на льготы (при необходимости);

свидетельство о рождении (если речь идет о ребенке с инвалидностью);

документ, подтверждающий статус человека с инвалидностью (или выписка из решения экспертной комиссии / справка МСЭК).

В некоторых ситуациях могут попросить и дополнительные документы. Например, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы нужно предоставить соответствующее удостоверение и медицинские справки. Участники боевых действий должны подтвердить свой статус, а те, кто получил травму на работе, — подать акт о несчастном случае или профессиональном заболевании.

Если человек признан недееспособным, прилагается решение суда и документы об опекуне. Для детей-сирот с инвалидностью также нужно подтверждение опеки. Детей с инвалидностью ставят на учет для получения автомобиля с пятилетнего возраста.

