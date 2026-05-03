Виплати та пільги для людей з І групою інвалідності: яку підтримку держава надаватиме у травні

До першої групи інвалідності відносять людей, яким важко самим справлятися в повсякденному житті. Їм зазвичай потрібна постійна допомога або нагляд інших. Саме тому для них державою передбачено різні пільги та фінансову допомогу.

Про те, на які виплати та пільги можуть розраховувати люди з І групою інвалідності у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Які пільги мають люди з 1 групою інвалідності у 2025 році

Для людей з першою групою держава гарантує чимало підтримки. У 2026 році це:

Телефон у домі можуть встановити без черги. Дітям з інвалідністю оплачують лікування в санаторіях. Протези для дітей з інвалідністю надаються безплатно. Для людей із проблемами слуху дають сурдотехніку та послуги перекладача жестової мови. Якщо дитина їде на лікування, батькам можуть виплачувати кошти на час догляду (за наявності довідки від лікаря).

Люди з мінімальною пенсією або соцдопомогою можуть отримувати ліки за рецептом безплатно або зі знижкою 50%. Також на пільгових умовах можна отримати:

протези (зубні, очні тощо);

слухові апарати, окуляри та іншу сурдотехніку;

засоби для пересування, включно з колісними кріслами та електроколясками;

інколи навіть можна отримати автомобіль, якщо є медично підтверджена необхідність в транспорті.

У міському транспорті люди з І групою їздять без оплати (окрім таксі). У період з 1 жовтня по 15 травня діє знижка 50% на міжміські поїздки (автобуси, поїзди, літаки, річковий транспорт). А для деяких категорій громадян (наприклад, постраждалих від війни старшого віку) є додаткові пільги на поїздки.

Комунальні пільги для людей з І групою інвалідності у 2026 році

Для людей з інвалідністю І групи, яка виникла через війну, передбачено:

100% знижку на оплату житла в межах встановлених норм (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім’ю);

100% знижку на комунальні послуги в межах норм споживання (газ, електроенергія, вода).

Також право на 50% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг мають люди, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Щоб отримати пільги, потрібно звернутися до органів соціального захисту з відповідними документами.

Які виплати отримують люди з І групою інвалідності у 2026 році

Розмір пенсії залежить від пенсії за віком і страхового стажу. У загальних випадках:

1 група отримує 100% пенсії за віком;

2 група — 90% пенсії за віком;

3 група — 50% пенсії за віком.

Також враховується стаж з моменту встановлення інвалідності до 60 років. Якщо документи подати протягом 3 місяців, пенсію нараховують з дня встановлення інвалідності, якщо пізніше — з дати звернення.

З початку 2026 року підвищили прожитковий мінімум, тому мінімальна пенсія по інвалідності зросла з 2 361 до 2 595 гривень. Однак для людей, які втратили працездатність через війну чи аварію на ЧАЕС, мінімальні гарантії значно вищі.

