Выплаты и льготы для людей с I группой инвалидности: какую поддержку государство будет оказывать в мае

К первой группе инвалидности относят людей, которым трудно самим справляться в повседневной жизни. Им обычно требуется постоянная помощь или присмотр других. Именно поэтому для них государством предусмотрены различные льготы и финансовая помощь.

О том, на какие выплаты и льготы могут рассчитывать люди с І группой инвалидности в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Какие льготы имеют люди с 1 группой инвалидности в 2025 году

Для людей с первой группой государство гарантирует немало поддержки. В 2026 году это:

Телефон в доме могут установить без очереди. Детям с инвалидностью оплачивают лечение в санаториях. Протезы для детей с инвалидностью предоставляются бесплатно. Для людей с проблемами слуха дают сурдотехнику и услуги переводчика жестового языка. Если ребенок едет на лечение, родителям могут выплачивать средства на время ухода (при наличии справки от врача).

Люди с минимальной пенсией или соцпомощью могут получать лекарства по рецепту бесплатно или со скидкой 50%. Также на льготных условиях можно получить:

протезы (зубные, глазные и т.д.);

слуховые аппараты, очки и другую сурдотехнику;

средства для передвижения, включая колесные кресла и электроколяски;

иногда даже можно получить автомобиль, если есть медицински подтвержденная необходимость в транспорте.

В городском транспорте люди с І группой ездят без оплаты (кроме такси). В период с 1 октября по 15 мая действует скидка 50% на междугородние поездки (автобусы, поезда, самолеты, речной транспорт). А для некоторых категорий граждан (например, пострадавших от войны старшего возраста) есть дополнительные льготы на поездки.

Коммунальные льготы для людей с І группой инвалидности в 2026 году

Для людей с инвалидностью I группы, которая возникла из-за войны, предусмотрено:

100% скидку на оплату жилья в пределах установленных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);

100% скидку на коммунальные услуги в пределах норм потребления (газ, электроэнергия, вода).

Также право на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг имеют люди, которые получили инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС. Чтобы получить льготы, нужно обратиться в органы социальной защиты с соответствующими документами.

Какие выплаты получают люди с І группой инвалидности в 2026 году

Размер пенсии зависит от пенсии по возрасту и страхового стажа. В общих случаях:

1 группа получает 100% пенсии по возрасту;

2 группа — 90% пенсии по возрасту;

3 группа — 50% пенсии по возрасту.

Также учитывается стаж с момента установления инвалидности до 60 лет. Если документы подать в течение 3 месяцев, пенсию начисляют со дня установления инвалидности, если позже — с даты обращения.

С начала 2026 года повысили прожиточный минимум, поэтому минимальная пенсия по инвалидности выросла с 2 361 до 2 595 гривен. Однако для людей, которые потеряли трудоспособность из-за войны или аварии на ЧАЭС, минимальные гарантии значительно выше.

