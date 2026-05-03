І группа инвалидности: какие выплаты и льготы государство гарантирует в мае

І группа инвалидности: какие выплаты и льготы государство гарантирует в мае

Дата публикации 3 мая 2026 19:15
Выплаты и льготы для людей с I группой инвалидности: какую поддержку государство будет оказывать в мае
Поддержка людей с І группой инвалидности в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

К первой группе инвалидности относят людей, которым трудно самим справляться в повседневной жизни. Им обычно требуется постоянная помощь или присмотр других. Именно поэтому для них государством предусмотрены различные льготы и финансовая помощь.

О том, на какие выплаты и льготы могут рассчитывать люди с І группой инвалидности в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Какие льготы имеют люди с 1 группой инвалидности в 2025 году

Для людей с первой группой государство гарантирует немало поддержки. В 2026 году это:

  1. Телефон в доме могут установить без очереди.
  2. Детям с инвалидностью оплачивают лечение в санаториях.
  3. Протезы для детей с инвалидностью предоставляются бесплатно.
  4. Для людей с проблемами слуха дают сурдотехнику и услуги переводчика жестового языка.
  5. Если ребенок едет на лечение, родителям могут выплачивать средства на время ухода (при наличии справки от врача).

Люди с минимальной пенсией или соцпомощью могут получать лекарства по рецепту бесплатно или со скидкой 50%. Также на льготных условиях можно получить:

  • протезы (зубные, глазные и т.д.);
  • слуховые аппараты, очки и другую сурдотехнику;
  • средства для передвижения, включая колесные кресла и электроколяски;
  • иногда даже можно получить автомобиль, если есть медицински подтвержденная необходимость в транспорте.

В городском транспорте люди с І группой ездят без оплаты (кроме такси). В период с 1 октября по 15 мая действует скидка 50% на междугородние поездки (автобусы, поезда, самолеты, речной транспорт). А для некоторых категорий граждан (например, пострадавших от войны старшего возраста) есть дополнительные льготы на поездки.

Коммунальные льготы для людей с І группой инвалидности в 2026 году

Для людей с инвалидностью I группы, которая возникла из-за войны, предусмотрено:

  • 100% скидку на оплату жилья в пределах установленных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);
  • 100% скидку на коммунальные услуги в пределах норм потребления (газ, электроэнергия, вода).

Также право на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг имеют люди, которые получили инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС. Чтобы получить льготы, нужно обратиться в органы социальной защиты с соответствующими документами.

Какие выплаты получают люди с І группой инвалидности в 2026 году

Размер пенсии зависит от пенсии по возрасту и страхового стажа. В общих случаях:

  • 1 группа получает 100% пенсии по возрасту;
  • 2 группа — 90% пенсии по возрасту;
  • 3 группа — 50% пенсии по возрасту.

Также учитывается стаж с момента установления инвалидности до 60 лет. Если документы подать в течение 3 месяцев, пенсию начисляют со дня установления инвалидности, если позже — с даты обращения.

С начала 2026 года повысили прожиточный минимум, поэтому минимальная пенсия по инвалидности выросла с 2 361 до 2 595 гривен. Однако для людей, которые потеряли трудоспособность из-за войны или аварии на ЧАЭС, минимальные гарантии значительно выше.

Ранее Новини.LIVE писали, что в мае 2026 года люди с инвалидностью II группы могут ожидать различные виды государственной помощи. Чтобы иметь доступ к льготам, обязательно нужно иметь документ, подтверждающий соответствующий статус.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине действует государственная программа, по которой отдельные граждане могут получить автомобиль на льготных условиях или вообще без денег. Воспользоваться ею могут украинцы, которые постоянно проживают в стране и соответствуют определенным медицинским и социальным требованиям.

пенсии инвалидность льготы лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
