Пенсии для людей с инвалидностью: сколько денег выплатят в мае

Дата публикации 4 мая 2026 18:35
Минимальные выплаты для людей с инвалидностью в мае: суммы для I, II и III группы
Человек держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью имеют право на дополнительную поддержку от государства. Речь идет о различных льготах, компенсации за лекарства и денежных выплатах. То, какую именно сумму получает человек, зависит от группы инвалидности и его статуса.

О том, какие выплаты предусмотрены в Украине для людей с I, II и III группой инвалидности в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как изменились выплаты для людей с инвалидностью в 2026 году

В марте 2026 года в Украине провели масштабную индексацию пенсий, и это напрямую повлияло на выплаты людям с инвалидностью. Согласно решению правительства, пенсии повысили на 12,1%, то есть именно на такой процент выросли страховые выплаты.

Выплаты по инвалидности определяются как часть от пенсии по возрасту:

  • для I группы это 100%,
  • для II группы — 90%,
  • для III группы — 50%.

Например, если раньше пенсия по возрасту составляла 6 000 грн, то после индексации в марте она увеличилась. Соответственно в мае люди с инвалидностью получают такие суммы:

  • І группа — 6 726 грн;
  • II группа — 6 053 грн;
  • ІІІ группа — 3 363 грн.

Однако есть гарантированный минимум. Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это 2 595 грн. Если же начисленная сумма меньше, государство автоматически добавляет разницу к этому уровню.

Кто получит повышенные минимальные пенсии по инвалидности в мае

С марта 2026 года повысили выплаты людям, пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС. Их пенсии тоже проиндексировали на 12,1%. Теперь минимальные суммы выглядят так:

  • І группа — 11 048,25 грн (увеличение на 1192,54 грн),
  • ІІ группа — 8 838,60 грн (плюс 954,03 грн),
  • ІІІ группа — 6 813,09 грн (плюс 735,40 грн),
  • дети с инвалидностью — также 6 813,09 грн.

В Пенсионном фонде напоминают, что для ликвидаторов аварии на ЧАЭС действуют отдельные гарантии. Если инвалидность напрямую связана с последствиями катастрофы, государство обеспечивает повышенные минимальные выплаты.

В мае 2026 года при расчете берут среднюю зарплату за 2025 год — 20 653,55 грн. Именно от этой цифры зависит минимальный размер пенсии для ликвидаторов. С марта установлены следующие суммы:

  • І группа — 100% от этой суммы (20 653,55 грн);
  • ІІ группа — 80% (16 522,84 грн);
  • ІІІ группа — 60% (12 392,13 грн).

Отдельные минимальные гарантии действуют для людей, получивших инвалидность вследствие войны. В мае 2026 года, общий размер их пенсии (вместе со всеми доплатами, надбавками и индексацией) не может быть ниже:

  • 10 625 грн для III группы;
  • 15 494 грн для ІІ группы;
  • 18 885 грн для І группы.

Если инвалидность наступила при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается независимо от имеющегося страхового стажа.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине есть госпрограмма, по которой некоторые люди с инвалидностью могут получить авто на льготных условиях. Она работает по постановлению Кабмина — там прописано, кому это доступно, какие документы нужны и как все оформляется.

Также Новини.LIVE рассказывали, что к первой группе инвалидности относятся люди, которым сложно самостоятельно обслуживать себя в повседневной жизни. Обычно им нужен постоянный уход или помощь. Поэтому государство предоставляет им различные льготы и денежную поддержку.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
