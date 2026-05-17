Некоторые люди с инвалидностью дополнительно получат до 3100 грн летом: когда ждать выплаты

Человек держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины принял решение о разовых выплатах для некоторых категорий граждан этим летом. Выплаты получат ветераны, люди с инвалидностью и другие категории граждан, на которых распространяются законы о статусе ветеранов войны и о жертвах нацистских преследований. Деньги должны поступить до 24 августа 2026 года.

О том, какие дополнительные выплаты могут получить люди с инвалидностью летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.

Какую дополнительную выплату получат люди с инвалидностью летом 2026 года

Летом 2026 года люди с инвалидностью получат дополнительные деньги ко Дню Независимости Украины. Сумма зависит от группы:

I группа — 3 100 гривен;

II группа — 2 900 гривен;

III группа — 2 700 гривен.

Это касается людей с инвалидностью вследствие войны, и тех, кто в детстве (до 14 лет) был в концентрационных лагерях, гетто или других местах принудительного содержания и потерял трудоспособность от общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам.

Кто еще получит дополнительные деньги летом

Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также дети, рожденные в этих местах их родителями, получат 1000 гривен.

Читайте также:

Лица с особыми заслугами перед Родиной получат 3100 гривен. Члены семей погибших (умерших) ветеранов, защитников Украины и их жены или мужья, которые не вступили во второй брак, получат 650 гривен.

Другие участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, люди, которых насильно вывезли на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков, получат 450 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с инвалидностью могут получать государственную помощь и льготы, но для этого нужен определенный страховой стаж. Без него пенсию по инвалидности в большинстве случаев не назначают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в мае 2026 года выплаты для первой группы инвалидности повышать не будут — они останутся такими, как после мартовской индексации. Размер пенсии у каждого свой и зависит от статуса и доходов человека.