Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дополнительные выплаты для людей с инвалидностью: кто и когда получит деньги

Дополнительные выплаты для людей с инвалидностью: кто и когда получит деньги

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 19:15
Некоторые люди с инвалидностью дополнительно получат до 3100 грн летом: когда ждать выплаты
Человек держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины принял решение о разовых выплатах для некоторых категорий граждан этим летом. Выплаты получат ветераны, люди с инвалидностью и другие категории граждан, на которых распространяются законы о статусе ветеранов войны и о жертвах нацистских преследований. Деньги должны поступить до 24 августа 2026 года.

О том, какие дополнительные выплаты могут получить люди с инвалидностью летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.

Какую дополнительную выплату получат люди с инвалидностью летом 2026 года

Летом 2026 года люди с инвалидностью получат дополнительные деньги ко Дню Независимости Украины. Сумма зависит от группы:

  • I группа — 3 100 гривен;
  • II группа — 2 900 гривен;
  • III группа — 2 700 гривен.

Это касается людей с инвалидностью вследствие войны, и тех, кто в детстве (до 14 лет) был в концентрационных лагерях, гетто или других местах принудительного содержания и потерял трудоспособность от общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам.

Кто еще получит дополнительные деньги летом

Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также дети, рожденные в этих местах их родителями, получат 1000 гривен.

Читайте также:

Лица с особыми заслугами перед Родиной получат 3100 гривен. Члены семей погибших (умерших) ветеранов, защитников Украины и их жены или мужья, которые не вступили во второй брак, получат 650 гривен.

Другие участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, люди, которых насильно вывезли на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков, получат 450 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с инвалидностью могут получать государственную помощь и льготы, но для этого нужен определенный страховой стаж. Без него пенсию по инвалидности в большинстве случаев не назначают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в мае 2026 года выплаты для первой группы инвалидности повышать не будут — они останутся такими, как после мартовской индексации. Размер пенсии у каждого свой и зависит от статуса и доходов человека.

выплаты инвалидность лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации