Выплаты для лиц с инвалидностью: сколько страхового стажа нужно для пенсии

Выплаты лицам с инвалидностью.

В Украине предусмотрены выплаты от государства и льготы для людей с инвалидностью. Однако для назначения финансовой помощи необходимо иметь минимальный страховой стаж. В большинстве случаев без него не приходится рассчитывать на пенсию по инвалидности.

Сколько страхового стажа надо иметь для назначения пенсии по инвалидности.

Минимальный страховой стаж

Страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по инвалидности, определен законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно статье 32, чтобы получать выплаты от государства, на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией нужно иметь страховой стаж:

лицам с инвалидностью 1 группы — от 1 до 10 лет;

лицам с инвалидностью 2 и 3 группы — от 1 до 14 лет.

Конкретное количество лет зависит от достижения человеком определенного возраста. В то же время не всем украинцам необходимо беспокоиться о страховом стаже. Пенсия предусмотрена в любом случае людям, получившим инвалидность во время службы в Вооруженных силах, и гражданам, которые принимали участие в Революции Достоинства и обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Какой размер пенсии по инвалидности

Статья 33 закона гласит, что выплаты рассчитывают в процентах от пенсии по возрасту, а именно:

1 группа — 100%;

2 группа — 90%;

3 группа — 50%.

Стоит учесть, что в марте 2026 года произошла индексация пенсионного обеспечения — суммы выросли на 12,1%. Таким образом, по состоянию на май люди с инвалидностью могут рассчитывать на гарантированный минимум в размере:

1 группа — 6 726 грн;

2 группа — 6 053 грн;

3 группа — 3 363 грн.

В целом денежное обеспечение не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Речь идет о 2 595 грн в 2026 году. Государство должно автоматически компенсировать разницу до указанного уровня.

Что еще нужно знать украинцам

