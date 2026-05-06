Виплати для осіб з інвалідністю: скільки страхового стажу потрібно для пенсії

В Україні передбачені виплати від держави і пільги для людей з інвалідністю. Однак для призначення фінансової допомоги необхідно мати мінімальний страховий стаж. У більшості випадків без нього не доводиться розраховувати на пенсію по інвалідності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки страхового стажу треба мати для призначення пенсії по інвалідності.

Мінімальний страховий стаж

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності, визначений законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно зі статтею 32, щоб отримувати виплати від держави, на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією потрібно мати страховий стаж:

особам з інвалідністю 1 групи — від 1 до 10 років;

особам з інвалідністю 2 та 3 групи — від 1 до 14 років.

Конкретна кількість років залежить від досягнення особою певного віку. Водночас не всім українцям необхідно перейматися страховим стажем. Пенсія передбачена в будь-якому випадку людям, які отримали інвалідність під час служби у Збройних силах, і громадянам, які брали участь у Революції Гідності та звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

Який розмір пенсії по інвалідності

Стаття 33 закону говорить, що виплати обраховують у відсотках від пенсії за віком, а саме:

1 група — 100%;

2 група — 90%;

3 група — 50%.

Варто врахувати, що у березні 2026 року відбулася індексація пенсійного забезпечення — суми виросли на 12,1%. Таким чином, станом на травень люди з інвалідністю можуть розраховувати на гарантований мінімум у розмірі:

1 група — 6 726 грн;

2 група — 6 053 грн;

3 група — 3 363 грн.

Загалом грошове забезпечення не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Йдеться про 2 595 грн у 2026 році. Держава повинна автоматично компенсувати різницю до вказаного рівня.

Що ще варто знати українцям

