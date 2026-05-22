Единовременные выплаты для людей с инвалидностью: кто может получить до 12 975 грн компенсации в 2026 году

В Украине люди с инвалидностью могут получить единовременную государственную компенсацию. Речь идет о гражданах, которые пострадали из-за взрывоопасных предметов на территории страны. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

О том, кто может получить единовременную компенсацию и какой ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Кто из людей с инвалидностью имеет право на единовременную компенсацию

Право на помощь имеют люди с инвалидностью, а также дети до 18 лет, если инвалидность наступила из-за повреждений здоровья, полученных в результате подрыва мин, боеприпасов или других взрывоопасных предметов.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление не позднее чем через 60 календарных месяцев после официального подтверждения связи инвалидности с полученными травмами.

Для детей основанием для назначения выплаты является заключение врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения. Для совершеннолетних граждан — заключение медико-социальной экспертной комиссии или выписка из решения экспертной команды, которая оценивает повседневное функционирование человека.

Какой размер выплат в 2026 году

Размер помощи зависит от установленной группы инвалидности:

I группа получает компенсацию в пятикратном размере прожиточного минимума — 12 975 грн;

II группе выплачивают четырехкратный размер прожиточного минимума — 10 380 грн;

III группа может получить выплату в трехкратном размере прожиточного минимума — 7 785 грн;

дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет — в пятикратном размере прожиточного минимума (12 975 грн);

другие дети с инвалидностью до 18 лет — в четырехкратном размере прожиточного минимума (10 380 грн).

Во всех случаях учитывается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установленный на 1 января текущего года. В 2026 — это 2 595 грн.

В случае изменения группы инвалидности уже назначенную компенсацию не пересчитывают. Если человек имеет право получить помощь одновременно по нескольким законам, выплату назначат только по одному из них — по выбору заявителя.

Как получить единовременную выплату в 2026 году

Для оформления компенсации необходимо подать пакет документов. В него входят:

заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении ребенка — для детей до 14 лет;

решение органа опеки или суда об установлении опеки или попечительства — для детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через ЦНАП или представителей органов местного самоуправления, онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія", а также по почте.

