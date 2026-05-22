Одноразові виплати для людей з інвалідністю: хто може отримати до 12 975 грн компенсації у 2026 році

В Україні люди з інвалідністю можуть отримати одноразову державну компенсацію. Йдеться про громадян, які постраждали через вибухонебезпечні предмети на території країни. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про те, хто може отримати одноразову компенсацію та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Хто з людей з інвалідністю має право на одноразову компенсацію

Право на допомогу мають люди з інвалідністю, а також діти до 18 років, якщо інвалідність настала через ушкодження здоров’я, отримані внаслідок підриву мін, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву не пізніше ніж через 60 календарних місяців після офіційного підтвердження зв’язку інвалідності з отриманими травмами.

Для дітей підставою для призначення виплати є висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу. Для повнолітніх громадян — висновок медико-соціальної експертної комісії або витяг із рішення експертної команди, яка оцінює повсякденне функціонування людини.

Який розмір виплат у 2026 році

Розмір допомоги залежить від встановленої групи інвалідності:

I група отримує компенсацію у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму — 12 975 грн;

II групі виплачують чотирикратний розмір прожиткового мінімуму — 10 380 грн;

III група може отримати виплату у трикратному розмірі прожиткового мінімуму — 7 785 грн;

діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років — у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму (12 975 грн);

інші діти з інвалідністю до 18 років — у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму (10 380 грн).

У всіх випадках враховується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 січня поточного року. У 2026 — це 2 595 грн.

У разі зміни групи інвалідності вже призначену компенсацію не перераховують. Якщо людина має право отримати допомогу одночасно за кількома законами, виплату призначать лише за одним із них — за вибором заявника.

Як отримати одноразову виплату у 2026 році

Для оформлення компенсації необхідно подати пакет документів. До нього входять:

заява встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини — для дітей до 14 років;

рішення органу опіки чи суду про встановлення опіки або піклування — для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України, через ЦНАП або представників органів місцевого самоврядування, онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи портал "Дія", а також поштою.

