Звільнення за станом здоров’я: що має отримати працівник, окрім зарплати

Якщо працівника звільнили з ініціативи роботодавця через стан здоров'я, який не дозволяє виконувати посадові обов'язки, йому належать додаткові виплати. Це прямо передбачено трудовим законодавством. Ми дізналися, на яке грошове забезпечення може розраховувати звільнений співробітник.

Виплати у разі звільнення з роботи

Пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю визначає право роботодавця розірвати трудовий договір із працівником, який не здатен виконувати посадові обов'язки через стан здоров'я. Однак компанія/підприємство бере на себе зобов'язання виплатити:

заробітну плату за відпрацьовані дні;

компенсацію за невикористану відпустку;

вихідну допомогу.

Згідно зі статтею 44 КЗпП, вихідна допомога нараховується у розмірі не менше середнього місячного заробітку співробітника. На підприємствах, які не фінансуються з державного бюджету, цю виплату можуть гарантувати у більшому розмірі, прописавши відповідну умову в колективному договорі.

Штрафи за зарплати "в конвертах"

Якщо роботодавець видає зарплати "в конвертах", намагаючись уникнути податкового навантаження та оформлення найманих працівників, йому загрожують серйозні санкції. Українське законодавство встановлює таку відповідальність для недобросовісних представників бізнесу:

за допуск до роботи без оформлення трудового договору чи контракту — 10 мінімальних зарплат (86 470 грн) на кожного працівника або 30 МЗП (259 410 грн) у разі повторного порушення протягом двох років;

за виплату заробітку не в повному обсязі — штраф від 510 до 1 700 грн на посадових осіб підприємства або 1 700-5 100 грн у разі повторного недотримання закону.

Окремо враховується стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка встановлює штраф у розмірі 8 500-17 000 грн. За повторне ігнорування вимоги доведеться сплатити від 17 000 до 34 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, які податки можуть донарахувати роботодавцю за неоформлення найманих працівників. За кожну таку людину передбачається сплата 18% ПДФО, 5% військового збору і 22% єдиного соціального внеску. Вимоги поширюються на всіх непрацевлаштованих співробітників.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з українців належать додаткові виплати до пенсії. Військові пенсіонери можуть отримувати доплату за кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на їх утриманні. Розмір виплати становить 1 297,5 грн на одну людину.