Головна Економіка Звільнення без відпрацювання: в яких випадках можна одразу піти з роботи

Дата публікації: 14 травня 2026 15:40
Українці можуть звільнитися без відпрацювання: як заощадити два тижні
Звільнення без відпрацювання. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Закон вимагає від українців відпрацювати два тижні у разі звільнення за власним бажанням. Однак роботодавці можуть погодитися на інші умови за домовленістю сторін. Плюс існують чітко визначені ситуації, коли двотижневе відпрацювання не передбачається.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 38 Кодексу законів про працю.

Коли можна звільнитися без відпрацювання

Заява на звільнення з ініціативи працівника означає необхідність відпрацювати два тижні на посаді, перш ніж попрощатися з підприємством. Але можна домовитися з керівником і встановити дату звільнення навіть наступного дня. Якщо роботодавець не заперечує, відпрацювання можна уникнути.

Плюс українське законодавство допускає негайне звільнення у разі наявності поважних причин. Серед них:

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім'ї або особою з інвалідністю 1 групи;
  • прийняття на роботу за конкурсом.

Порушення трудових прав працівника

Українці можуть розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений строк, якщо роботодавець порушив трудові норми чи умови контракту. Сюди входить регулярна затримка зарплати, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, збільшення посадових обов'язків без згоди тощо.

Читайте також:

Плюс відпрацювання неможливе у випадку мобінгу з боку керівника або відсутності його реакції на цькування, яке вчиняли інші співробітники. Однак для цього необхідно отримати відповідне судове рішення, що набрало законної сили.

В умовах воєнного стану відпрацювання протягом двох тижнів не застосовують, якщо в районі, де розміщене підприємство, ведуться бойові дії та існує загроза для життя і здоров'я працівника. Проте є виняток — залучення до суспільно корисних робіт або виконання обов'язків на об'єктах критичної інфраструктури.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що мінімальну зарплату в Польщі можуть підвищити у 2027 році. Однак збільшення буде незначним — орієнтовно на 54 злотих брутто. Таке мізерне зростання пояснюється специфікою механізму розрахунку МЗП.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці ризикують втратити значні суми у 2026 році. Йдеться про роботодавців, які намагалися ухилитися від сплати податків, тому виплачували працівникам зарплати "в конвертах". Неоформлення трудових договорів карається великими штрафами.

робота звільнення працівники
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
