Українці можуть звільнитися без відпрацювання: як заощадити два тижні

Закон вимагає від українців відпрацювати два тижні у разі звільнення за власним бажанням. Однак роботодавці можуть погодитися на інші умови за домовленістю сторін. Плюс існують чітко визначені ситуації, коли двотижневе відпрацювання не передбачається.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 38 Кодексу законів про працю.

Коли можна звільнитися без відпрацювання

Заява на звільнення з ініціативи працівника означає необхідність відпрацювати два тижні на посаді, перш ніж попрощатися з підприємством. Але можна домовитися з керівником і встановити дату звільнення навіть наступного дня. Якщо роботодавець не заперечує, відпрацювання можна уникнути.

Плюс українське законодавство допускає негайне звільнення у разі наявності поважних причин. Серед них:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім'ї або особою з інвалідністю 1 групи;

прийняття на роботу за конкурсом.

Порушення трудових прав працівника

Українці можуть розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений строк, якщо роботодавець порушив трудові норми чи умови контракту. Сюди входить регулярна затримка зарплати, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, збільшення посадових обов'язків без згоди тощо.

Плюс відпрацювання неможливе у випадку мобінгу з боку керівника або відсутності його реакції на цькування, яке вчиняли інші співробітники. Однак для цього необхідно отримати відповідне судове рішення, що набрало законної сили.

В умовах воєнного стану відпрацювання протягом двох тижнів не застосовують, якщо в районі, де розміщене підприємство, ведуться бойові дії та існує загроза для життя і здоров'я працівника. Проте є виняток — залучення до суспільно корисних робіт або виконання обов'язків на об'єктах критичної інфраструктури.

Що ще варто знати українцям

