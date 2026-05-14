Украинцы могут уволиться без отработки: как сэкономить две недели

Закон требует от украинцев отработать две недели в случае увольнения по собственному желанию. Однако работодатели могут согласиться на другие условия по договоренности сторон. Плюс существуют четко определенные ситуации, когда двухнедельная отработка не предусматривается.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 38 Кодекса законов о труде.

Когда можно уволиться без отработки

Заявление на увольнение по инициативе сотрудника означает необходимость отработать две недели на должности, прежде чем попрощаться с предприятием. Но можно договориться с руководителем и установить дату увольнения даже на следующий день. Если работодатель не возражает, отработки можно избежать.

Плюс украинское законодательство допускает немедленное увольнение при наличии уважительных причин. Среди них:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или человеком с инвалидностью 1 группы;

принятие на работу по конкурсу.

Нарушение трудовых прав сотрудника

Украинцы могут расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в определенный срок, если работодатель нарушил трудовые нормы или условия контракта. Сюда входит регулярная задержка зарплаты, несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, увеличение должностных обязанностей без согласия и пр.

Плюс отработка невозможна в случае моббинга со стороны руководителя или отсутствия его реакции на травлю, которую совершали другие сотрудники. Однако для этого необходимо получить соответствующее судебное решение, вступившее в законную силу.

В условиях военного положения отработки в течение двух недель не применяют, если в районе, где размещено предприятие, ведутся боевые действия и существует угроза для жизни и здоровья сотрудника. Но есть исключение — привлечение к общественно полезным работам или выполнение обязанностей на объектах критической инфраструктуры.

Что еще нужно знать украинцам

