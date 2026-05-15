Увольнение по состоянию здоровья: что должен получить работник, кроме зарплаты

Мужчина снял деньги в банкомате с карточки.

Если сотрудника уволили по инициативе работодателя из-за состояния здоровья, которое не позволяет выполнять должностные обязанности, ему полагаются дополнительные выплаты. Это прямо предусмотрено трудовым законодательством. Мы узнали, на какое денежное обеспечение может рассчитывать уволенный сотрудник.

Выплаты в случае увольнения с работы

Пункт 2 статьи 40 Кодекса законов о труде определяет право работодателя расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который не способен выполнять должностные обязанности по состоянию здоровья. Однако компания/предприятие берет на себя обязательства выплатить:

заработную плату за отработанные дни;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

выходное пособие.

Согласно статье 44 КЗоТ, выходное пособие начисляется в размере не менее среднего месячного заработка сотрудника. На предприятиях, которые не финансируются из государственного бюджета, эту выплату могут гарантировать в большем размере, прописав соответствующее условие в коллективном договоре.

Штрафы за зарплаты "в конвертах"

Если работодатель выдает зарплаты "в конвертах", пытаясь избежать налоговой нагрузки и оформления наемных работников, ему грозят серьезные санкции. Украинское законодательство устанавливает такую ответственность для недобросовестных представителей бизнеса:

за допуск к работе без оформления трудового договора или контракта — 10 минимальных зарплат (86 470 грн) на каждого сотрудника или 30 МЗП (259 410 грн) в случае повторного нарушения в течение двух лет;

за выплату заработка не в полном объеме — штраф от 510 до 1 700 грн на должностных лиц предприятия или 1 700-5 100 грн в случае повторного несоблюдения закона.

Отдельно учитывается статья 41 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает штраф в размере 8 500-17 000 грн. За повторное игнорирование требования придется уплатить от 17 000 до 34 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие налоги могут доначислить работодателю за неоформление наемных сотрудников. За каждого такого человека предусматривается уплата 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% единого социального взноса. Требования распространяются на всех нетрудоустроенных сотрудников.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев положены дополнительные выплаты к пенсии. Военные пенсионеры могут получать доплату за каждого нетрудоспособного члена семьи, который находится на их иждивении. Размер выплаты составляет 1 297,5 грн на одного человека.