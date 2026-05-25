Минимальная пенсия: кому и какие суммы гарантирует государство в июне

Дата публикации 25 мая 2026 06:35
Минимальные пенсии в Украине: суммы для разных категорий граждан в июне 2026 года
Минимальные пенсии в Украине в июне. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне в Украине государство гарантирует минимальные пенсионные выплаты для разных категорий пенсионеров. Их суммы зависят от возраста человека, страхового стажа и того, продолжает ли он работать.

О том, какие минимальные пенсии государство гарантирует различным категориям украинцев с 1 июня, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Какие категории граждан гарантированно получат 4 213 грн пенсии в июне

Минимальная пенсия — это гарантированная государством сумма, к которой начисляют различные доплаты: за сверхурочный стаж, уход, статус ветерана, чернобыльские выплаты и другие надбавки. Выплату не менее 4 213 грн назначают:

  • людям от 65 лет, которые не работают и имеют не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин;
  • людям в возрасте от 80 лет, если они имеют не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

Это базовая гарантированная сумма. К ней также могут добавляться другие надбавки и доплаты.

Кто получит от 4 050 грн пенсии в июне

Минимальная пенсия в 4 050 грн предусмотрена:

  • для людей в возрасте от 70 до 80 лет при наличии полного стажа — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • для лиц от 75 до 80 лет, если стаж составляет не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

В эту сумму уже могут входить индексация, доплаты и другие предусмотренные законом выплаты. В случае недостаточного страхового стажа пенсию будут считать пропорционально отработанным годам.

Например, если женщине 76 лет и она имеет 27 лет и 5 месяцев страхового стажа, то ее минимальная пенсионная выплата составит примерно 3 701 грн.

Другие гарантированные минимальные пенсии в июне

Также в июне предусмотрены и другие гарантированные выплаты. В частности, 3 725 грн будут получать люди моложе 70 лет с полным страховым стажем, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа. Еще 3 406 грн установлено для неработающих пенсионеров, не имеющих других доходов.

Если же пенсионер не относится ни к одной из упомянутых выше категорий и продолжает работать, его минимальная пенсия будет оставаться на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году неработающие граждане пожилого возраста, которые ухаживают за детьми или внуками до 18 лет, могут получать доплату к пенсии. Пенсионный фонд начисляет ее ежемесячно отдельно за каждого ребенка.

Также Новини.LIVE рассказывали, что размер пенсии для людей с инвалидностью III группы в Украине разный. Он зависит от стажа, зарплаты, страховых взносов и причины инвалидности. Однако в 2026 году государство устанавливает минимальную сумму выплат, меньше которой пенсия быть не может.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
